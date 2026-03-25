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Ex-GC-Coach über Nachfolger Messner Scheiblehner: «Nicht angenehm, wenn du einen holst und der löst dich dann ab»

Jan Arnet

25.3.2026

Gerald Scheiblehner musste letzte Woche als GC-Trainer gehen.
Gerald Scheiblehner musste letzte Woche als GC-Trainer gehen.
Keystone

Knapp eine Woche nach seiner Entlassung bei GC spricht Gerald Scheiblehner über seinen Abgang bei den Hoppers und kann sich dabei auch einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Jan Arnet

25.03.2026, 18:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC hat sich vor einer Woche von Trainer Gerald Scheiblehner getrennt und ihn ausgerechnet mit Gernot Messner ersetzt, den Scheiblehner vor einigen Monaten selbst zum Klub holte.
  • In einem Talk spricht der entlassene Coach ausführlich über seinen Abgang bei den Hoppers und sagt, dass ihn der Entscheid nicht überrascht habe: «Ich habe gemerkt, dass im Verein eine andere Dynamik entstanden ist.»
  • Scheiblehner hofft, dass GC auch ohne ihn den Klassenerhalt schafft. Er beschreibt das Gefühl, von Messner ersetzt zu werden, aber als «unangenehm».
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Obwohl in Niederhasli auch in dieser Saison die Abstiegsangst herumgeistert, kam für viele Fans und Beobachter überraschend, dass GC letzte Woche einen Trainerwechsel vollzog und Gerald Scheiblehner entliess. Dies, nachdem Sportchef Alain Sutter den Österreicher vor wenigen Monaten noch in den höchsten Tönen gelobt hatte und Scheiblehner auch bei den Anhängern beliebt war. 

Für Scheiblehner selbst kam die Freistellung allerdings nicht völlig aus dem Nichts. Bei «Sky Austria» spricht der 49-Jährige ausführlich über seinen Abgang. «Am Ende haben die Ergebnisse gefehlt. Dann ist es immer so, dass der Trainer gehen muss. Deshalb war es für mich auch keine grosse Überraschung», so Scheiblehner.

GC-Sportchef erklärt Trainer-Wechsel. Sutter: «Es hat mich extrem traurig gemacht, diesen Entscheid zu fällen»

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Und weiter: «Ich habe in den letzten beiden Wochen schon gemerkt, dass im Verein eine andere Dynamik entstanden ist. Ich hoffe aber, dass die Entscheidung richtig war und GC den Klassenerhalt schafft. Und ich gehe jetzt in den Urlaub – auch nicht schlecht.» Nachdem er 19 Jahre lang unuterbrochen Trainer war, sei es «Luxus», mal bezahlte Ferien zu haben. Sein Vertrag in Zürich ist noch bis 2027 gültig.

«Die jungen Spieler waren unreif, es fehlte die Qualität»

Rückblickend erzählt der Trainer von einem grossen Umbruch, den GC rund um seine Anstellung im letzten Sommer vollzogen hatte. «Nicht nur in der Mannschaft, sondern im ganzen Verein. Es herrschte Aufbruchstimmung. Ich glaube, man hat schnell gemekrt, dass die jungen Spieler sehr unreif waren und wenig Erfahrung hatten. Und nicht die Qualität hatten, um mehrere Spiele zu gewinnen.»

Voll im Abstiegskampf. Michi Frey über die Angst vor der Rückkehr und den Rauswurf von GC-Trainer Scheiblehner

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Im Winter habe man versucht, mit neuen Spieler frischen Wind ins Team zu bringen. «Das ist dann auch nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt hatten. So muss man am Ende die Entscheidung als Trainer akzeptieren. Für mich ist es auch nachvollziehbar, dass der Sportchef im Sinne des Vereins und Erfolgs nochmals etwas probieren will», gibt sich Scheiblehner diplomatisch. 

Eine unangenehme Nachfolgelösung

Einen kleinen Seitenhieb kann er sich aber nicht verkneifen. «Alain Sutter wollte einen Impuls setzen mit einem anderen Österreicher – das ist ja hervorragend gelungen, wie man im ersten Spiel gesehen hat», schmunzelt Scheiblehner. Die erste Partie unter dem neuen Cheftrainer Gernot Messner ging mit 0:5 gegen Servette verloren.

Nach 18 Minuten 0:4 zurück. GC-Trainer Messner mit rätselhaftem Interview: «Wir haben gut ins Spiel gefunden …»

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Brisant: Scheiblehner war es, der Messner im November zum Klub gebracht hatte. Mit der U21 der Hoppers holte der 45-Jährige in sieben Spielen sechs Siege und ein Remis in der 1. Liga – und kriegt jetzt seine Chance in der Super League. «Es ist natürlich nicht angenehmn, wenn du einen holst und der löst dich dann ab», stellt Scheiblehner klar. «Aber es ist so wie es ist.»

Trotzdem hofft der Ex-Coach, dass GC den Turnaround schafft. «Das wäre extrem wichtig», sagt er. «Gott sei Dank hat auch Winterthur gegen Basel verloren. So bleiben die fünf Punkte Vorsprung bestehen. Die Barrage muss jetzt das Ziel sein für GC. Es wird sicher ein harter Endspurt.» 

Vallci kann Entscheid nicht verstehen

Einer, der Scheiblehners Entlassung überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist Albert Vallci. «Ich war sehr überrascht. Es zeigt, wie verrückt der Fussball manchmal ist», sagt der ehemalige St.Gallen-Profi, der mittlerweile für Sturm Graz spielt, bei «Sky Austria».

Und weiter: «Nach meinen vier Jahren in der Schweiz finde ich, dass man bei GC mit Scheiblehner eine klare Linie erkannt hat, das habe ich vor ihm da nicht gesehen.» Er sei «kein Fan davon», in dieser Situation den Trainer zu entlassen. Schliesslich steht GC auch noch im Cup-Halbfinal.

Abschliessend sagt Scheiblehner, dass er sich jetzt eine Pause gönnen und sich genau überlegen wolle, wie es weitergeht. Eine erneute Anstellung in der Super League scheint dabei nicht ausgeschlossen: «Ich habe es sehr genossen in der Schweiz, es war eine tolle Erfahrung für mich.»

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