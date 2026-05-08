Die Swiss Football League (SFL) sperrt Mauro Lustrinelli aufgrund beleidigender Äusserungen gegenüber dem Schiedsrichter für drei Spiele.
Mauro Lustrinelli erhält drei Spielsperren. Der Trainer des FC Thun wurde vom Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der SFL «wegen beleidigender Äusserungen gegenüber dem Schiedsrichter» in der 81. Minute des Spiels vom vergangenen Samstag in Basel sanktioniert.
Lustrinelli entschuldigte sich hinterher, was der Disziplinarrichter strafmildernd berücksichtigte. Gegen den Entscheid kann noch Rekurs eingereicht werden.
Da Mauro Lustrinelli am kommenden Sonntag in Sion aufgrund seiner vierten Gelben Karte bereits nicht auf der Trainerbank Platz nehmen darf, wird er die zusätzlichen Spielsperren am 14. Mai gegen die Young Boys, am 17. Mai beim FC St. Gallen sowie am ersten Spieltag der neuen Super-League-Saison verbüssen.
So 10.05. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Sion - FC Thun
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Event-Start in: 2T 2h 58min 46sek
Trotz seiner Sperre darf der 50-Jährige nach dem Spiel vom 14. Mai gegen YB an der Übergabe des Meisterpokals teilnehmen. Die Sperre für Offizielle gilt ausschliesslich vor und während des Spiels.
Zusätzlich darf sich der Tessiner Meister-Trainer noch über eine ganz spezielle Botschaft freuen. Kabarettist-Legende Emil Steinberger gratulierte ihm und der Mannschaft mit einem charmant-skurrilen Video.