Der FC Basel steckt tief in der Krise. Nun soll Heiko Vogel wieder zum Heilsbringer werden, was nicht jedem FCB-Fan schmeckt. blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die chaotische Situation am Rheinknie.

Fringer: «Degen und Vogel haben sich das Chaos selber eingebrockt» Der FC Basel steckt tief in der Krise. Nun soll Heiko Vogel wieder zum Heilsbringer werden, was nicht jedem FCB-Fan schmeckt. blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die chaotische Situation am Rheinknie. 03.10.2023