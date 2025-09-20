  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Morddrohungen im Email-Postfach Schiri-Boss Wermelinger kontert Forte-Kritik und nimmt Fans in die Pflicht

Tobias Benz

20.9.2025

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir versuchen bei VAR-Entscheiden besser zu kommunizieren»

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir versuchen bei VAR-Entscheiden besser zu kommunizieren»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und verspricht bessere Kommunikation mit Medien und Zuschauern.

19.09.2025

In der vergangenen Woche schlagen gleich mehrere VAR-Entscheidungen hohe Wellen. Schiri-Boss Daniel Wermelinger nimmt gegenüber blue Sport Stellung und verteidigt sich gegen die jüngste Kritik von Uli Forte.

,

Manuel Rothmund, Tobias Benz

20.09.2025, 08:22

20.09.2025, 08:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die umstrittenen VAR-Entscheide der vergangenen Woche.
  • Dabei ordnet er die beiden Schubser-Szenen aus Zürich und Winterthur ein und stellt sich der Kritik von Winti-Trainer Uli Forte.
  • Darüber hinaus verrät Wermelinger, dass im Email-Postfach der Schiedsrichter auch Morddrohungen landen und stellt klar: «Ein Fehler rechtfertigt nie eine Morddrohung.»
Mehr anzeigen

Ein Schubser in Zürich. Ein Schubser in Winterthur. Ein Abseits in Lugano. Der VAR sorgte in der letzten Super-League-Woche für zahlreiche Schlagzeilen. Das ging so weit, dass sich Winti-Trainer Uli Forte einmal mehr zu einer Wutrede gegen die Schiedsrichter hinreissen liess, die ihm sogar ein Disziplinarverfahren einhandelte.

Hätte der VAR nicht eingreifen dürfen?. Umstrittene Szene im Tessin – Lugano legt Protest ein

Hätte der VAR nicht eingreifen dürfen?Umstrittene Szene im Tessin – Lugano legt Protest ein

Mittlerweile ist klar: Forte wird für seine kritischen Aussagen nicht bestraft. Aber die Thematik um den VAR reisst deswegen nicht ab. Nun hat sich Daniel Wermelinger der Kritik gestellt. Gegenüber blue Sport versichert der Schiri-Boss eine bessere VAR-Kommunikation (siehe Video oben). Zudem spricht er über ...

... die Schubser-Szenen in Zürich und Winterthur

Während in Zürich ein Schubser vor einem Tor unbestraft bleibt, wird ein Winterthurer Treffer am Folgetag wegen eines Stossens aberkannt. Die Szene ist auch der Grund, weshalb Uli Forte im Interview bei blue Sport aus der Haut fährt. Der Winti-Coach verlangt eine klare Linie und versteht nicht, weshalb auf der Schützenwiese nicht derselbe Entscheid wie im Letzigrund gefällt wurde.

Forte stinksauer auf den VAR. «Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen!»

Forte stinksauer auf den VAR«Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen!»

Für Wermelinger hingegen ist klar: «Es ist wichtig, dass man keine falschen Szenen mit richtigen Szenen vergleicht. In Zürich lagen wir falsch. Das wäre ein Foulspiel gewesen.» Man könne deshalb nicht mit der falschen Entscheidung aus dem Letzigrund einen roten Faden aufnehmen, sondern müsse am nächsten Tag wieder die korrekte Entscheidung finden. Das sei gelungen.

«Die Entscheidung in Winterthur war definitiv richtig. Dementsprechend kann man keinen Vergleich vom Samstag auf den Sonntag machen. Die Referenzgrösse muss der richtige Entscheid am Sonntag sein.»

Schiri-Boss Wermelinger: «Man darf nicht falsche Entscheide mit richtigen Entscheiden vergleichen»

Schiri-Boss Wermelinger: «Man darf nicht falsche Entscheide mit richtigen Entscheiden vergleichen»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und erklärt, weshalb man die Schubser-Szene in Zürich nicht mit der in Winterthur vergleichen darf.

19.09.2025

... die Kritik von Uli Forte

«Wir sind Teil dieses Spiels. Und wenn wir im Spiel einen Fehler machen, dann ist es auch berechtigt, Kritik zu äussern», stellt Wermelinger klar. Im Fall von Uli Forte war diese Kritik öffentlich und schlug dementsprechend hohe Wellen.

Das sei nicht sein Stil, erklärt der Schiri-Boss. «Ich persönlich bevorzuge ein direktes Telefon mit den Vereinen. Solange ich (Schiedsrichter-)Chef bin, werde ich nie in der Öffentlichkeit solche Aussagen machen.» Es sei aber jedem selber überlassen, in welcher Art und in welchem Umfeld Kritik geäussert werde.

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir sind offen für Kritik»

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir sind offen für Kritik»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und stellt sich der Kritik von Winti-Trainer Uli Forte.

19.09.2025

... Morddrohungen im Email-Postfach

«Die Anfragen, die anständig reinkommen, die beantworten wir auch anständig. Immer dann, wenn es nicht mehr anständig ist, machen wir auch dementsprechend eine Rückmeldung», erklärt Wermelinger. «Aber wenn es von Hass in Richtung Drohung geht, dann nehmen wir diese Fälle auf und verarbeiten diese auch juristisch weiter. Es geht nicht, dass bei uns im Email-Postfach Morddrohungen landen. Das verurteilen wir aufs Schärfste.»

Der Fehler eines Schiedsrichters rechtfertige nie, dass man dafür eine Morddrohung erhalte, stellt Wermelinger klar. «Wir machen Fehler, genau wie die Mannschaften auch. Das muss man irgendwo einordnen. Auch von Seiten der Zuschauerinnen und Zuschauern.»

Schiri-Boss Wermelinger: «Es kann nicht sein, dass wir Morddrohungen im Postfach haben»

Schiri-Boss Wermelinger: «Es kann nicht sein, dass wir Morddrohungen im Postfach haben»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und verrät, dass sich im Email-Postfach der Schiedsrichter auch Morddrohungen einfinden.

19.09.2025

Meistgelesen

Russen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt
«Ich musste wieder bei null anfangen»
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Schiff +++ Trump führt 100'000-Dollar-Gebühr für Visa-Kategorie ein
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
Ehammer gelingt Zehnkampf-Start nicht nach Wunsch

Fussball-News

Weltmeister von 2014 tritt zurück. Jérôme Boateng beendet Karriere – und will Trainer werden

Weltmeister von 2014 tritt zurückJérôme Boateng beendet Karriere – und will Trainer werden

Transfer. FCZ verleiht Nemanja Tosic erneut

TransferFCZ verleiht Nemanja Tosic erneut

Bundesliga. Demirovic und El Khannouss lassen Stuttgart jubeln

BundesligaDemirovic und El Khannouss lassen Stuttgart jubeln

Zittersieg in Genf. Titelverteidiger Basel rettet sich im Penaltyschiessen gegen Étoile Carouge in den Cup-Achtelfinal

Zittersieg in GenfTitelverteidiger Basel rettet sich im Penaltyschiessen gegen Étoile Carouge in den Cup-Achtelfinal

Schuss mit Gesicht geblockt. Schär gibt Update nach Kopfverletzung in der Champions League

Schuss mit Gesicht geblocktSchär gibt Update nach Kopfverletzung in der Champions League