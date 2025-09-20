Schiri-Boss Wermelinger: «Wir versuchen bei VAR-Entscheiden besser zu kommunizieren» Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und verspricht bessere Kommunikation mit Medien und Zuschauern. 19.09.2025

In der vergangenen Woche schlagen gleich mehrere VAR-Entscheidungen hohe Wellen. Schiri-Boss Daniel Wermelinger nimmt gegenüber blue Sport Stellung und verteidigt sich gegen die jüngste Kritik von Uli Forte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die umstrittenen VAR-Entscheide der vergangenen Woche.

Dabei ordnet er die beiden Schubser-Szenen aus Zürich und Winterthur ein und stellt sich der Kritik von Winti-Trainer Uli Forte.

Darüber hinaus verrät Wermelinger, dass im Email-Postfach der Schiedsrichter auch Morddrohungen landen und stellt klar: «Ein Fehler rechtfertigt nie eine Morddrohung.» Mehr anzeigen

Ein Schubser in Zürich. Ein Schubser in Winterthur. Ein Abseits in Lugano. Der VAR sorgte in der letzten Super-League-Woche für zahlreiche Schlagzeilen. Das ging so weit, dass sich Winti-Trainer Uli Forte einmal mehr zu einer Wutrede gegen die Schiedsrichter hinreissen liess, die ihm sogar ein Disziplinarverfahren einhandelte.

Mittlerweile ist klar: Forte wird für seine kritischen Aussagen nicht bestraft. Aber die Thematik um den VAR reisst deswegen nicht ab. Nun hat sich Daniel Wermelinger der Kritik gestellt. Gegenüber blue Sport versichert der Schiri-Boss eine bessere VAR-Kommunikation (siehe Video oben). Zudem spricht er über ...

... die Schubser-Szenen in Zürich und Winterthur

Während in Zürich ein Schubser vor einem Tor unbestraft bleibt, wird ein Winterthurer Treffer am Folgetag wegen eines Stossens aberkannt. Die Szene ist auch der Grund, weshalb Uli Forte im Interview bei blue Sport aus der Haut fährt. Der Winti-Coach verlangt eine klare Linie und versteht nicht, weshalb auf der Schützenwiese nicht derselbe Entscheid wie im Letzigrund gefällt wurde.

Für Wermelinger hingegen ist klar: «Es ist wichtig, dass man keine falschen Szenen mit richtigen Szenen vergleicht. In Zürich lagen wir falsch. Das wäre ein Foulspiel gewesen.» Man könne deshalb nicht mit der falschen Entscheidung aus dem Letzigrund einen roten Faden aufnehmen, sondern müsse am nächsten Tag wieder die korrekte Entscheidung finden. Das sei gelungen.

«Die Entscheidung in Winterthur war definitiv richtig. Dementsprechend kann man keinen Vergleich vom Samstag auf den Sonntag machen. Die Referenzgrösse muss der richtige Entscheid am Sonntag sein.»

Schiri-Boss Wermelinger: «Man darf nicht falsche Entscheide mit richtigen Entscheiden vergleichen» Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und erklärt, weshalb man die Schubser-Szene in Zürich nicht mit der in Winterthur vergleichen darf. 19.09.2025

... die Kritik von Uli Forte

«Wir sind Teil dieses Spiels. Und wenn wir im Spiel einen Fehler machen, dann ist es auch berechtigt, Kritik zu äussern», stellt Wermelinger klar. Im Fall von Uli Forte war diese Kritik öffentlich und schlug dementsprechend hohe Wellen.

Das sei nicht sein Stil, erklärt der Schiri-Boss. «Ich persönlich bevorzuge ein direktes Telefon mit den Vereinen. Solange ich (Schiedsrichter-)Chef bin, werde ich nie in der Öffentlichkeit solche Aussagen machen.» Es sei aber jedem selber überlassen, in welcher Art und in welchem Umfeld Kritik geäussert werde.

Schiri-Boss Wermelinger: «Wir sind offen für Kritik» Schiri-Boss Daniel Wermelinger spricht mit blue Sport über die jüngsten VAR-Entscheide und stellt sich der Kritik von Winti-Trainer Uli Forte. 19.09.2025

... Morddrohungen im Email-Postfach

«Die Anfragen, die anständig reinkommen, die beantworten wir auch anständig. Immer dann, wenn es nicht mehr anständig ist, machen wir auch dementsprechend eine Rückmeldung», erklärt Wermelinger. «Aber wenn es von Hass in Richtung Drohung geht, dann nehmen wir diese Fälle auf und verarbeiten diese auch juristisch weiter. Es geht nicht, dass bei uns im Email-Postfach Morddrohungen landen. Das verurteilen wir aufs Schärfste.»

Der Fehler eines Schiedsrichters rechtfertige nie, dass man dafür eine Morddrohung erhalte, stellt Wermelinger klar. «Wir machen Fehler, genau wie die Mannschaften auch. Das muss man irgendwo einordnen. Auch von Seiten der Zuschauerinnen und Zuschauern.»