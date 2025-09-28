  1. Privatkunden
St.Galler stinksauer Schiri-Experte erklärt: Deshalb fliegt FCZ-Segura zu Recht nicht vom Platz

Patrick Lämmle

28.9.2025

Schiri-Experte Klossner erklärt: Deshalb sah FCZ-Verteidiger Segura nicht Gelb-Rot

Schiri-Experte Klossner erklärt: Deshalb sah FCZ-Verteidiger Segura nicht Gelb-Rot

27.09.2025

FCZ-Verteidiger Jorge Segura hat Glück, dass er gegen St.Gallen nicht vom Platz gestellt wird. Während die St.Galler toben, stärkt Schiri-Experte Stephan Klossner dem Unparteiischen den Rücken.

Patrick Lämmle

28.09.2025, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leader St.Gallen verliert gegen den FCZ trotz Pausenführung 1:3.
  • FCSG-Captain Luaks Görtler versteht nicht, dass FCZ-Verteidiger Jorge Segura nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.
  • Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner kommt zu einem anderen Urteil als Görtler.
Mehr anzeigen

In der 3. Minute wird FCZ-Verteidiger Jorge Segura nach einem Foul an FCSG-Juwel Alessandro Vogt verwarnt. Ein Foul an der Grenze zur Notbremse, doch die Gelbe Karte geht in Ordnung. Rund 20 Minuten später kommt der Kolumbianer gegen Vogt erneut zu spät und verursacht einen Elfmeter. Diesen verwandelt Carlo Boukhalfa zum 1:0.

Vom 0:1 zum 3:1. Der FCZ schafft nach der Pause die Wende und besiegt Leader St.Gallen

Vom 0:1 zum 3:1Der FCZ schafft nach der Pause die Wende und besiegt Leader St.Gallen

Dennoch hat FCSG-Captain Lukas Görtler nach der 1:3-Niederlage wegen der Penalty-Szene einen dicken Hals: «Ich verstehe nicht, wie der Schiri nicht Gelb-Rot geben kann. Der Spieler läuft aufs Tor zu und wird gefoult. Das ist die klarste Gelbe Karte aller Zeiten.» Auch für Trainer Enrico Maassen ist klar, dass Segura vom Platz gestellt gehört hätte.

Zu einem ganz anderen Urteil kommt Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner. Im blue Sport Studio erklärt er, weshalb Sven Wolfensberger aus seiner Sicht alles richtig gemacht hat: «Es ist immer die Frage: Findet das Foul im im Kampf um den Ball statt? Weil es im Kampf um den Ball ist, gibt es hier keine Gelbe. Wenn es eine offensichtliche Torchance gewesen wäre, dann hätte es eine Gelb-Rote geben müssen.»

Eine Meinung, die offensichtlich nicht alle St.Galler teilen. FCZ-Coach Mitchell van der Gaag will die Szene dagegen nicht beurteilen. Für Segura ist die Partie kurz nach dem zweiten Foul übrigens dennoch zu Ende – der Trainer wechselt den Kolumbianer in der 27. Minute aus.

Reaktion nach Cup-Blamage. Aufatmen bei Zuber und dem FCZ: «Wir haben unseren Mann gestanden»

Reaktion nach Cup-BlamageAufatmen bei Zuber und dem FCZ: «Wir haben unseren Mann gestanden»

St.Galler Einbruch nach der Pause

Die St.Galler sind sich nach dem Spiel aber sehr wohl bewusst, dass sie die Gründe für die Niederlage auch bei sich selbst suchen müssen. So sagt Görtler, der zur Pause beim Stand von 1:0 verletzt ausgewechselt wurde: «Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar viele Umschaltmomente, aber da müssen wir mehr daraus machen.» Und Trainer Maassen gratuliert den Zürchern «zum verdienten Sieg». Dennoch wäre die Partie möglicherweise ganz anders ausgegangen, hätten die St.Galler gut eine Stunde mit einem Mann mehr bestreiten dürfen.

Den Zürchern ist das alles egal. Zuber und Co. freuen sich schlichtweg über die geglückte Reaktion nach der Cup-Blamage.

Stimmen und Highlights zum Spiel

Neziri: «Nach der Auswechslung von Görtler hat uns der Zugriff gefehlt»

Neziri: «Nach der Auswechslung von Görtler hat uns der Zugriff gefehlt»

27.09.2025

Zuber: «Wir haben unseren Mann gestanden»

Zuber: «Wir haben unseren Mann gestanden»

27.09.2025

Markelo: «Wir haben als Team gekämpft»

Markelo: «Wir haben als Team gekämpft»

27.09.2025

Zürich – St.Gallen 3:1

Zürich – St.Gallen 3:1

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

25.09.2025

