Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.» 06.12.2025

Der FC Zürich gewinnt in St.Gallen 2:1 und nimmt drei Punkte mit nach Hause. Zu reden gibt dabei eine Szene im Zürcher Strafraum, bei der dem VAR gemäss Schiri-Experte Klossner ein grober Fehler unterlief.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St.Gallen fühlt sich nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Zürich um einen Penalty betrogen.

Im Studio bei blue Sport teilt man die Meinung, Fussball-Experte Christian Schneuwly legt sich fest: «Das ist ganz klar Penalty.»

Auch Schiri-Experte Stephan Klossner sieht das so und nimmt VAR Sandro Schärer in die Pflicht: «Das darf nicht passieren.»

In St.Gallen läuft die 72. Minute, da springt der Ball nach einem Einwurf an den weit ausgestreckten Arm von FCZ-Verteidiger David Vujevic. Eigentlich klare Sache: Penalty. Aber Schiedsrichter Sven Wolfensberger zeigt nicht auf den Punkt.

Nach einer kurzen Kommunikation mit Video-Schiedsrichter Sandro Schärer bleibt der Entscheid bestehen. Im Studio bei blue Sport schüttelt man die Köpfe. «Das ist in meinen Augen ganz klar Penalty», sagt Fussball-Experte Christian Schneuwly (siehe Video oben).

Stephan Klossner pflichtet ihm bei: «Das ist ein klares Handspiel und man sieht das auf den Bildern sehr gut», analysiert der Schiri-Experte und wundert sich: «Sandro Schärer am VAR ist eigentlich unser bester Schiedsrichter. Ich hoffe nicht, dass er das nicht geprüft hat, das wäre ein Fehler im Protokoll.»

Am Entscheid ändert das nichts. Der FCZ bringt den hauchdünnen Vorsprung nach dem Nicht-Penalty über die Zeit und gewinnt mit 2:1. Eine bittere Pille für die Ostschweizer. «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben», schliesst Klossner ab.

