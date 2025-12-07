  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neues Bild aufgetaucht Schiri-Experte Klossner rudert nach VAR-Kritik zurück: «Wohl kein Handspiel»

Patrick Lämmle

7.12.2025

Gab es in dieser Szene zurecht keinen Elfmeter?
Gab es in dieser Szene zurecht keinen Elfmeter?
blue Sport

Die Aufregung nach dem Spiel zwischen St.Gallen und dem FCZ ist gross. Denn alle sind sich einig, dass die St.Galler um einen Elfmeter gebracht wurden. Nun wehren sich die Schiedsrichter: Alles habe seine Richtigkeit.

,

Patrick Lämmle, Redaktion blue Sport

07.12.2025, 12:54

07.12.2025, 13:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag sind die St.Galler sauer, dass sie in einer Szene keinen Elfmeter erhielten.
  • Auch Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner sprach von einem Fehlentscheid.
  • Doch womöglich hatte alles seine Richtigkeit, wie Bilder aus anderen Perspektiven beweisen sollen.
Mehr anzeigen

FCSG-Captain Lukas Görtler tobt nach der 1:2-Niederlage gegen den FCZ. «Ich habe die Szene gerade gesehen. Das ist unglaublich. Wir haben den Video-Schiedsrichter. Wie kann man so etwas nicht sehen? Dann lassen wir es einfach ohne VAR. Dann ist es ein faires Spiel auf beiden Seiten und man akzeptiert, dass Wolfensberger die Szene nicht richtig beurteilt.» Görtler ist sich sicher: «1000 Leute schauen diese Szene an und 1000 Leute sagen, dass es Elfmeter ist.»

FCSG-Captain stinksauer. Görtlers Schiri-Boss-Schelte: «Dann können wir es lassen mit dem VAR»

FCSG-Captain stinksauerGörtlers Schiri-Boss-Schelte: «Dann können wir es lassen mit dem VAR»

blue Sport Experte Christian Schneuwly pflichtet bei: «Das ist ganz klar Penalty.» Und auch Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner spricht von einem Fehlentscheid: «Das darf dem VAR nicht passieren.» Beim «Blick» spricht Ex-Spitzenschiedsrichter Urs Meier von einem «Samichlaus-Geschenk für den FCZ».

«Weiterspielen ist hier der regeltechnisch richtige Entscheid»

Klossner meldet, er habe ein Bild erhalten, das ihm am Vortag bei seiner Analyse nicht zur Verfügung gestanden sei. «Da sieht es knapp nach Schulter und damit kein Handspiel aus.»

Am Sonntagnachmittag werden die Schiedsrichter vom SFV in einer Medienmitteilung inklusive Videobeweis in Schutz genommen: «Zur umstrittenen Szene in der 71. Spielminute im Spiel vom 6.12.2025 St. Gallen - FC Zürich standen dem VAR Bilder aus verschiedenen Kameraperspektive zur Verfügung. Diese Bilder zeigen, dass die Berührung des Balles durch den Verteidiger im Schulterbereich erfolgt ist. Gemäss Spielregeln (vgl. Illustration) ist das Spielen des Balles mit der Schulter erlaubt. Da die Prüfung aller Kameraperspektiven auf ein Spielen des Balles mit der Schulter hinweist, hat der VAR zurecht nicht interveniert. Weiterspielen ist hier der regeltechnisch richtige Entscheid.»

Bilder sollen Beweis liefern: VAR hat zurecht nicht interveniert

Bilder sollen Beweis liefern: VAR hat zurecht nicht interveniert

07.12.2025

Klossners Einschätzung bevor er neue Bilder erhielt

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

06.12.2025

Meistgelesen

Gottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show
Bund verspricht USA 200 Milliarden – ohne Herkunft der Summe zu kennen
Urs Fischer wird Trainer von Mainz 05
Luzern-Coach Frick schlägt Alarm und stellt seinen Posten zur Verfügung
Salah: «Ich habe das Gefühl, der Verein hat mich unter den Bus geworfen»

Super League

«Die Lage ist ernst». Luzern-Coach Frick schlägt Alarm und stellt seinen Posten zur Verfügung

«Die Lage ist ernst»Luzern-Coach Frick schlägt Alarm und stellt seinen Posten zur Verfügung

Heisse Szene in St.Gallen gibt zu reden. Schiri-Experte Klossner: «Das darf dem VAR nicht passieren»

Heisse Szene in St.Gallen gibt zu redenSchiri-Experte Klossner: «Das darf dem VAR nicht passieren»

Highlights im Video. Effiziente Zürcher gewinnen in St.Gallen – Penalty-Szene gibt zu reden

Highlights im VideoEffiziente Zürcher gewinnen in St.Gallen – Penalty-Szene gibt zu reden

Video-Highlights. GC unterliegt Servette zuhause mit 0:1 und bleibt Zweitletzter

Video-HighlightsGC unterliegt Servette zuhause mit 0:1 und bleibt Zweitletzter

Highlights im Video. Leader Thun kehrt gegen Luzern auf die Siegerstrasse zurück

Highlights im VideoLeader Thun kehrt gegen Luzern auf die Siegerstrasse zurück

Fussball-Videos

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

06.12.2025

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

St.Gallen – Zürich 1:2

St.Gallen – Zürich 1:2

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

Betis - Barcelona 3:5

Betis - Barcelona 3:5

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

Schiri-Experte Klossner über Handspiel-Szene in St.Gallen: «Das darf nicht passieren. Das muss Penalty geben.»

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:0

St.Gallen – Zürich 1:2

St.Gallen – Zürich 1:2

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Betis - Barcelona 3:5

Betis - Barcelona 3:5

Mehr Videos