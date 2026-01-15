Schiri-Experte Klossner rügt VAR: «Hätte sich nicht einschalten dürfen» 14.01.2026

Schlusslicht Winterthur wird beim Wiederauftakt der Super League in Sion das Tor zum vermeintlichen 1:0 aberkannt. Aber hätte der Treffer zählen sollen? Im Studio bei blue Sport rügt Schiri-Experte Klossner den Einsatz des VAR.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Wiederauftakt der Super League finden am Mittwoch zwei Nachtragsspiele statt.

Sion gewinnt dabei gegen Winterthur mit 2:0.

Nach der Partie gibt eine Szene aus der ersten Halbzeit zu reden, als sich der VAR beim vermeintlichen Führungstreffer der Gäste einschaltet.

Im Studio bei blue Sport sorgt der Entscheid für Kopfschütteln. Schiri-Experte Stephan Klossner kritisiert: «Der VAR sollte nicht intervenieren, weil es kein klarer Fehlentscheid ist.»

Heisse Szene beim Wiederauftakt der Super League in Sion: In der 18. Minute schiesst Andrin Hunziker die Gäste aus Winterthur mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung. Das Schiedsrichterteam entscheidet zuerst auf Abseits, ändert dann die Meinung, aber nimmt das Tor schlussendlich trotzdem zurück.

Der Grund? Hunziker soll seinen Gegenspieler kurz vor dem Treffer gefoult haben. Tatsächlich berührt der Winterthurer seinen Gegenspieler mit der Hand am Rücken. Aber reicht das, um den Treffer zu annullieren? Der VAR bittet Schiedsrichter Johannes von Mandach an den Bildschirm, wo dieser nach Beurteilung der Bilder auf Foul entscheidet.

«Nie und nimmer ein Foul»

Im Studio bei blue Sport sorgt die Szene für kollektives Kopfschütteln. Schiri-Experte Stephan Klossner ist sich sicher: «Der Arm ist draussen und es ist ein leichtes Stossen. Aber ich finde, man sollte so eine Szene nicht pfeifen. Und als VAR sollte man schon gar nicht intervenieren, weil es kein klarer Fehlentscheid ist.»

Auch Fussball-Experte Admir Mehmedi ärgert sich darüber, dass von Mandach nach draussen geschickt wird. «Der VAR darf niemals kommen. Er darf nur das Abseits kontrollieren und dann muss er das Tor zählen lassen. Ganz einfach.»

Für Pascal Zuberbühler macht aber auch von Mandach in Sion einen klaren Fehler. «Wenn du dir die Szene draussen anschaust, dann musst du doch sagen, dass das nie und nimmer ein Foul war. Für mich war das ein Fehlentscheid von allen Seiten. Vom VAR, aber auch vom Schiedsrichter, der das am Bildschirm nicht korrigiert.»

Hunziker: «Sonst können wir ohne Körperkontakt spielen»

Fast-Torschütze Hunziker gibt sich im Interview nach der Partie enttäuscht. «Das ist niemals ein Foul», nervt sich der 22-jährige Stürmer und stellt klar: «Da muss man aufhören, sonst können wir auch ohne Körperkontakt spielen.»

Hunziker: «Das ist niemals ein Foul» 14.01.2026

Besonders bitter für Winterthur: In der zweiten Halbzeit kassiert das Tabellenschlusslicht zwei Tore und verliert die Partie mit 0:2.

Die Highlights der Partie