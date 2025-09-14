Stephan Klossner zum 2:0 durch Tsawa: «Weshalb der VAR nicht eingreift, weiss ich allerdings nicht»﻿ 13.09.2025

Der FC Zürich gewinnt gegen Servette dank Doppelpacker Cheveyo Tsawa. Dass das umstrittene 2:0 des FCZ-Youngsters zählt, sorgt sowohl bei Schiri-Experte Stephan Klossner, als auch bei Servette-Verteidiger Steve Rouiller für Unverständnis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich schlägt Servette im Letzigrund mit 2:1 – dabei glänzt Cheveyo Tsawa mit zwei Toren.

Beim 2:0 verschafft sich der FCZ-Youngster mit einem Schubser den nötigen Vorteil – das Tor zählt, ist aber umstritten.

blue Sport Schiri-Experte Stephan Klossner versteht nicht, dass der VAR in dieser Situation nicht eingegriffen hat.

Servette-Verteidiger Steve Rouiller verrät im Interview mit blue Sport nach der Partie, dass sich Schiedsrichter Urs Schnyder in der Halbzeit sogar bei ihm entschuldigt habe. Mehr anzeigen

Cheveyo Tsawa ist beim 2:1-Sieg des FC Zürich gegen Servette ohne Zweifel der Mann des Spiels. Das FCZ-Eigengewächs trifft nach 28 Minuten aus der Distanz zum 1:0. Kurz vor der Pause doppelt der 18-Jährige nach. Doch war da nicht ein Foulspiel zu sehen? Tsawa gibt Gegenspieler Steve Rouiller einen kleinen Schubser. Dieser springt dadurch prompt unter dem Ball durch, Tsawa hat das Tor vor sich und bezwingt den Genfer Goalie Joël Mall.

blue Sport Experte Philippe Montandon sagt auf die Szene angesprochen: «Foul! Er stösst ihn mit den Händen. Rouiller ist in der Luft, er kann gar nichts machen. Für mich musst du das ahnden.» Pascal Zuberbühler entgegnet mit einem Lachen: «Das sind die Verteidiger, die etwas weicher geworden sind.»

Schliesslich wird Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner dazugeholt und dieser pflichtet Montandon bei: «Für mich ist das ein Foulspiel. Man sieht, dass Tsawa keine Chance auf den Ball hat. Rouiller springt wegen des Stossens unter dem Ball durch. Urs Schnyder hat es anders gesehen, weshalb der VAR nicht eingreift, weiss ich allerdings nicht.»

Auf die mögliche Kommunikation des Schiedsrichter-Gespanns angesprochen, sagt Montandon: «Vielleicht hat der VAR entschieden, dass es keine ganz eindeutige Situation ist und dann gesagt, es ist ein Tatsachenentscheid. Aber für mich ist es Foul, Punkt. Der Verteidiger kann ja gar nichts machen.»

Steve Rouiller: «Der Schiedsrichter ist sogar zu mir gekommen und hat sich in der Halbzeit entschuldigt»

Im Interview nach der Partie zeigte sich Servette-Goalie Joel Mall äusserst sportlich. Er spricht von einem unglücklichen Tor, auch wenn man über ein Foul diskutieren könne: «Das gehört dazu, Urs Schnyder ist einer der besten Schiedsrichter in der Schweiz und das ist Part of the Game. Wir machen auch Fehler. Ich weiss nicht, ob es Foul war, man kann aber sicher darüber diskutieren.»

Joël Mall: «Fussball kann brutal sein, der FCZ weiss selbst nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben»﻿ 13.09.2025

Steve Rouiller, der von Tsawa gestossen wurde, hat hingegen keine Zweifel, ob das Tor hätte zählen dürfen oder nicht: «Es war zu 100 Prozent eine Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter ist sogar zu mir gekommen und hat sich in der Halbzeit entschuldigt. Ich verstehe nicht, weshalb der VAR nicht interveniert hat.»