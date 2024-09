Exklusive Einblicke: So läuft die Kommunikation zwischen Schiri und VAR 26.09.2024

Im Fussball-Talk Heimspiel geben Schiedsrichter erstmals Einblicke in die Kommunikation mit dem VAR und den Spielern auf dem Platz. Roman Kilchsperger diskutiert mit FIFA-Referee Fedayi San und Schiedsrichter-Boss Dani Wermelinger.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das hast du noch nie gehört: Erstmals legen die Schiedsrichter ihre VAR-Kommunikation offen und gewähren im Fussball-Talk Heimspiel neue Einblicke.

Moderator Roman Kilchsperger diskutiert im Studio mit FIFA-Referee Fedayi San, Schiedsrichter-Boss Dani Wermelinger und blue News Sport-Chef Michael Wegmann. Mehr anzeigen

Die Schiedsrichter so offen wie nie! Erstmals geben sie die komplexe Kommunikation zwischen Referee, VAR und den Spielern auf dem Platz frei und gewähren im Fussball-Talk Heimspiel neue Einblicke. So etwa bei einer Penaltyszene zwischen Servette und YB am 24. Juli dieses Jahres (im Video oben).

Zu hören ist, wie Schiedsrichter San nach seinem Penaltypfiff in der 77. Minute mit den Reklamationen der Spieler beschäftigt ist, während sein Entscheid im VAR-Keller in Volketswil überprüft wird. Rund eine Minute nach dem Pfiff erfolgt die Bestätigung. «Ein gutes Gefühl», gibt San zu.

Nicht alle Spieler kennen die Regeln

San organisiert in der Zwischenzeit auf dem Platz die Ausführung des Penaltys und muss dabei auch Regelkunde betreiben. Energisch erklärt San Servette-Schütze Crivelli, wo er den Ball auf den Penaltypunkt setzen muss. «Ich bin selber auch erschrocken, als ich gesehen habe, dass ich laut gewesen bin. Aber es ist immer situationsbedingt», so der 41-Jährige.

Regelkunde auf dem Platz ist für die Schiedsrichter aber nichts Aussergewöhnliches. Denn San stellt klar: «Dass alle Spieler die Regeln kennen, wäre zu viel erwartet. Wir hatten in den letzten paar Jahren viele Änderungen. Aber auch schon vor diesen Änderungen gab es Fälle, in denen die Spieler nicht alle Regeln kannten.»

Die ganze Sendung

