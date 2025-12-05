  1. Privatkunden
Tätlichkeit nach Derby GC-Spieler geschlagen: Mariano Gómez für 4 Spiele gesperrt

Luca Betschart

5.12.2025

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

01.12.2025

Die Swiss Football League gibt bekannt, dass FCZ-Verteidiger Mariano Gómez für eine Tätlichkeit nach dem Zürcher Derby für vier Spiele gesperrt wird.

Luca Betschart

05.12.2025, 12:11

05.12.2025, 12:14

Die SFL schreibt in einer veröffentlichten Mitteilung: «Der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League sperrt Mariano Gómez für 4 Spiele. Der Verteidiger des FC Zürich wird nachträglich wegen einer Tätlichkeit im Anschluss an das Zürcher Derby gegen den Grasshopper Club bestraft.»

Die Handlung von Mariano Gómez gegen das Gesicht von Luke Plange unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Zürcher Derbys vom vergangenen Samstag wird vom Disziplinarrichter als Tätlichkeit eingestuft. «Eine solche nachträgliche Sanktion ist möglich, da die Szene weder von den im Stadion eingesetzten Schiedsrichtern noch von der Video Assistant Referee (VAR)-Unterstützung wahrgenommen wurde», heisst es weiter. 

Gegen diesen Entscheid kann innerhalb von zwei Tagen Einsprache eingereicht werden. Eine solche Einsprache hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung, da der Richter in seinem heutigen Entscheid festhält, dass die erste Spielsperre automatisch zu vollziehen ist. Gómez wird somit bereits an diesem Samstag im Auswärtsspiel gegen St. Gallen fehlen.

