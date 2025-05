Schmid mit Liebeserklärung an Shaqiri, Celestini unterbricht Interview und lässt sich feiern

Schmid: «Jeder weiss, wo es in den nächsten Tagen hingeht – auf den Barfi» 10.05.2025

Nach dem 5:2-Sieg gegen Lugano sind Spieler, Trainer und Fans bereits in meisterlicher Feierlaune. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt in den nächsten Tagen untergeht, ist wohl grösser als jene, dass der FCB den Titel noch verspielt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 5:2-Sieg in Lugano ist klar, dass der FC Basel in dieser Saison Meister wird. Spieler, Trainer und Fans feiern den Sieg entsprechend ausgelassen.

Hochoffiziell ist Basel aber noch nicht Meister. Dafür müsste YB am Sonntag in Genf noch mindestens einen Punkt holen.

Sollte Servette also nicht gewinnen, so steigt am Sonntag auf dem «Barfi» die Meisterfeier. Mehr anzeigen

Einmal mehr liefert Xherdan Shaqiri am Samstagabend eine grosse Show. Mit einem Hattrick innert zehn Minuten, erzielt in Unterzahl, führt der Mann mit dem Zauberfuss die Basler zu einem 5:2-Sieg in Lugano.

So ausgelassen feiern Shaqiri und Co. mit den FCB-Fans 10.05.2025

Basel hat nun 12 Punkte Vorsprung auf Servette. Und selbst wenn Basel die letzten drei Partien verliert und die Genfer aus ihren letzten vier Spielen das Maximum an Punkten mitnehmen, so bleibt der FCB dennoch an der Spitze, denn Servette weist eine um 42 Treffer schlechtere Tordifferenz auf.

Entsprechend gross ist die Freude nach dem Triumph im Basler Lager. Dominik Schmid sagt: «Ich glaube, jeder weiss jetzt, wo es in den nächsten Tagen hingeht.» Wohin denn? «Auf den Barfi!» Auf den Barfüsserplatz in Basel natürlich, dort wo sich die Mannschaft von den Fans nach Titelgewinnen jeweils feiern lässt. Auf Shaqiri angesprochen, trumpft Schmid mit einer Liebeserklärung auf: «Danke Shaq, dass du so viele Tore und Assists gemacht hast. Wir lieben dich in Basel. Wir lieben dich!»

Auch FCB-Trainer Fabio Celestini ist bereits in bester Feierlaune. Während er blue Sport ein Interview gibt, skandieren die Fans seinen Namen. Für einen kurzen Moment unterbricht er das Interview und wendet sich den Fans zu und lässt sich feiern. «Jetzt können wir sagen, wir sind Meister.»

FCB-Fans feiern Fabio Celestini während Interview 10.05.2025

Damit es bereits am Sonntag amtlich ist, müssten YB und Servette noch mitspielen (16.30 Uhr live auf blue Sport). Holen die Berner in Genf mindestens einen Punkt, so ist Basel der Titel auch rein rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Erstmals überhaupt würde der FCB Sofa-Meister.

Kommt es so, ist man in Basel bestens vorbereitet. Denn einer Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz stünde trotz Eurovision Song Contest nichts im Weg.