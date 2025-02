Dominik Schmid: «Für mich ist das eine Niederlage» 22.02.2025

Der FC Basel verspielt in St.Gallen eine 2:0-Führung und nimmt nach zwei späten Gegentoren nur einen Punkt aus dem Kybunpark mit. Abwehrboss Dominik Schmid und Trainer Celestini sind nach dem Remis bedient.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel bricht in St.Gallen in der Schlussphase ein und muss zwei späte Gegentreffer einstecken.

FCB-Abwehrspieler Schmid zeigt sich nach der Partie enttäuscht, spricht gar von einer Niederlage.

Trainer Celestini ist ebenfalls bedient. Mit seinen Einwechslungen wollte er eigentlich Gegentore durch Standards verhindern, erreichte aber schlussendlich das Gegenteil. Mehr anzeigen

«Für mich ist das eine Niederlage. Dass wir das nicht über die Zeit gebracht und noch zwei solche Tore bekommen haben, da sind wir selber schuld», nervt sich Schmid nach der Partie im Interview bei blue Sport.

Dem FCB-Abwehrboss ist der Ärger ins Gesicht geschrieben. Dabei stört ihn vor allem die Art und Weise der beiden späten Gegentreffer, die beide nach Eckbällen fallen. Beim Anschlusstreffer der Espen ist es Schmid selbst, der Teamkollege Marwin Hitz im Tor entscheidend behindert.

«Ich habe mich bei Marwin noch entschuldigt, das ist blöd gelaufen», so Schmid, sagt aber entschieden: «Das zweite Gegentor nervt mich mehr. Dass wir so einfach einen Eckball verschulden und dann das 2:2 bekommen, das ist typisch. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn es am Schluss nicht klappt mit den Punkten.»

Celestinis Shaqiri-Poker geht nicht auf

Auch Trainer Celestini ist nach dem späten St.Galler Comeback bedient. «Das ist schade, da muss man drei Punkte mitnehmen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht.»

Nur eine Standardsituation habe dem Gegner in der Schlussphase helfen können, ist sich Celestini sicher. «Wir kontrollieren das Spiel und müssen gewinnen. Nur ein Eckball oder ein Freistoss kann in diesem Moment St.Gallen noch einen Punkt geben.»

Doch obwohl Celestini den Braten riecht, und entsprechend reagiert, kann er den Herd nicht ausmachen. Seine Idee: Er will auf Lufthoheit setzen. Dass Shaqiri bei seiner Auswechslung à la Stan Wawrinka an die Stirn fasst und seinen Teamkollegen noch einmal einheizt, hilft auch nicht mehr. Ob der Basel-Star vielleicht besser auf dem Platz hätte bleiben sollen?

«Shaqiri ist kleiner als Baró», widerspricht Celestini und verweist auf die durchschnittliche Körpergrösse seines Teams, die bei den entscheidenden Eckbällen in der Schlussphase eigentlich hätte helfen sollen. «Wir hatten die vielleicht grösste Mannschaft, die wir bisher gestellt haben, auf dem Platz.»

St.Gallen – Basel 2:2 Credit Suisse Super League // 25. Runde // Saison 24/25 22.02.2025

Mehr Videos aus dem Ressort

Witzig: «Über 90 Minuten waren wir das bessere Team» 22.02.2025

Daschner: «Wir haben nie aufgesteckt – grosses Lob an die Mannschaft» 22.02.2025