Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin» 14.12.2025

Der FC Basel kommt am 17. Spieltag der Super League gegen Lausanne nicht über ein torloses Remis hinaus. Der Druck auf Trainer Ludovic Magnin steigt, glaubt auch blue Sport Experte Christian Schneuwly.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel verpasst gegen Lausanne trotz einer halbstündigen Überzahl den Sieg und muss sich mit einem Punkt zufriedengeben.

«Wir haben mehr Ballbesitz, mehr Chancen und mehr für das Spiel getan. Sie spielen nur lange Bälle und gehen mit einem Punkt weg. Ohne Worte», ärgert sich Verteidiger Flavius Daniliuc.

blue Sport Experte Christian Schneuwly glaubt, dass Trainer Ludovic Magnin keine einfache letzte Woche vor der Winterpause bevorsteht. Mehr anzeigen

Der FC Basel tut sich in der Super League nach wie vor schwer. Auf den Last-Minute-Sieg in Winterthur lässt die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin am Sonntag ein 0:0 gegen Lausanne folgen – obwohl der FCB ab der 59. Minute und dem Platzverweis gegen Lekoueiry mit einem Mann mehr agieren kann.

«Man könnte sagen, es lag wieder an der Chancenauswertung. Aber das ist zu einfach. Ich bin wiedermal enttäuscht», wirkt Verteidiger Flavius Daniliuc im Interview mit blue Sport nach dem Schlusspfiff ratlos. «Wir haben mehr Ballbesitz, mehr Chancen und mehr für das Spiel getan. Sie spielen nur lange Bälle und gehen mit einem Punkt weg. Ohne Worte.»

Daniliuc: «Lausanne spielt nur lange Bälle und geht hier mit einem Punkt weg» 14.12.2025

Wieder einen Schritt zurück

In der Liga kann Basel in den letzten zwei Monaten nur zwei von acht Partien gewinnen, dabei erzielen Shaqiri und Co. nur sechs Tore. Eine Bilanz, die nicht für die Mannschaft und Ludovic Magnin sprechen. «Das ist das Los eines Trainers», weiss blue Sport Experte Christian Schneuwly. «Sie hatten ein kleines Aufbäumen mit dem Sieg gegen Winterthur und dem guten Auftritt gegen Aston Villa, haben aber trotzdem verloren. Jetzt wieder einen Schritt zurück.»

Die Frage sei, wie viele Schritte zurück es für den FCB-Coach noch geben darf. «Wenn man David Degen mit seiner Emotionalität kennt, wird es keine einfache letzte Woche für Ludovic Magnin», sagt Schneuwly.

Für den FCB stehen vor der Winterpause noch zwei Spiele an. Am kommenden Mittwoch steht das Auswärtsspiel beim FC Luzern an, bevor es zum Abschluss am nächsten Samstag vor Heimpublikum gegen Servette geht. Beide Spiele siehst du live bei blue Sport.

