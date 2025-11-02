Schürpf: «Hätte nach so einem Tor drei Monate Rückenschmerzen» 02.11.2025

Matteo Di Giusto trifft beim 6:0-Sieg des FC Luzern über GC sehenswert per Fallrückzieher. Sein Kunststück verblüfft auch die blue Sport Experten Pascal Schürpf und Rolf Fringer.

Nach einer starken 1. Halbzeit mit drei Toren strotzen die Luzerner in der zweiten Hälfte gegen GC nur so vor Selbstvertrauen. Allen voran Matteo Di Giusto, der bereits für das 1:0 nach 17 Minuten verantwortlich ist.

In der 66. Minute setzt der 25-Jährige dann zum Kunststück an. Eine Flanke von Andrej Ciganiks von links wird noch abgefälscht, Di Giusto muss sich neu justieren und schlenzt die Kugel mit dem rechten Fuss per Fallrückzieher in die Maschen. GC-Torhüter Justin Hammel ist zwar noch dran, kann den Ball aber nicht mehr über die Latte lenken.

Di Giusto trifft herrlich per Fallrückzieher 02.11.2025

«Normalerweise ist das ein Fallrückzieher für einen Linksfuss, deshalb musste er sich noch drehen, um den Ball mit rechts zu erwischen», sagt Rolf Fringer im blue Sport Studio. «Der war schwierig!»

Die spektakuläre Einlage bringt auch das Fussball-Herz von Pascal Schürpf zum Ausflippen. «Wir haben gleichzeitig YB gegen Basel geschaut, aber als ich das Tor gesehen habe, bin ich gleich aufgesprungen.»

Di Giusto: «Das Tor wird sicherlich in Erinnerung bleiben» 02.11.2025

Ob das Kunststück dank der Rückennummer 11, die einst Schürpf beim FCL getragen hat, gelang? «Das ist wahrscheinlich die Magie der Nummer 11. Auch wenn man von mir nie ein solches Tor gesehen hätte, sonst hätte ich danach drei Monate Rückenschmerzen gehabt. Ich hätte den Ball wahrscheinlich auch nicht getroffen», kann sich der 36-Jährige einen Spruch nicht verkneifen.

Der Protagonist selbst zeigt sich kurz nach dem Schlusspfiff eher gelassen, freut sich dennoch über seinen Treffer: «So ein Tor passiert nicht ständig. Es ist auch für mich unglaublich und wird sicherlich in Erinnerung bleiben.»

Luzern – GC 6:0 Super League | 12. Runde | Saison 25/26 02.11.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Frick: «Wir haben uns vorgenommen, ein Feuerwerk abzuliefern – das ist uns gelungen» 02.11.2025

Scheiblehner: «Wenn wir 0:6 verlieren, ist es natürlich nicht angenehm» 02.11.2025