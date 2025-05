Stephan Schwarz muss GC nach 13 Monaten wieder verlassen. Keystone

Vor zwei Wochen sprach Stephan Schwarz bei blue Sport noch über seine Transferpläne im Sommer, jetzt ist er weg bei GC. In einem Interview sagt der Deutsche nun, er habe seine Entlassung kommen sehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stephan Schwarz wird nur 13 Monate nach seinem Amtsantritt mitten im Abstiegskampf als Sportchef der Grasshoppers entlassen. Alain Sutter übernimmt per sofort.

Schwarz hatte die Trennung bereits geahnt, da in den letzten Wochen das Vertrauen spürbar schwand. Er betont, ohne Groll zu gehen und stolz auf seine Zeit bei GC zu sein.

Kurz vor seiner Entlassung sprach Schwarz noch von Umbruchplänen im Sommer. Nun will er die letzten Spiele als Fan verfolgen: «Einmal GC, immer GC.» Mehr anzeigen

Im März 2024 hat Stephan Schwarz bei den Grasshoppers als Sportchef übernommen. 13 Monate später muss er den Klub wieder verlassen. Mitten im Abstiegskampf. Dabei sprach der 54-Jährige erst vor wenigen Tagen noch über seine Pläne, wie er GC wieder auf Kurs bringen will.

«Im Sommer wollen wir eine neue Mannschaft auf den Platz bringen, die vielleicht schon andere Ambitionen hat», sagte Schwarz am 19. April am Rande des GC-Spiels gegen Winterthur (0:1) zu blue Sport. «Wir brauchen eine neue Chemie und neue Energie», so Schwarz, dessen Vertrag noch bis zum Ende der nächsten Saison gelaufen wäre.

Nun bringt die Vereinsführung neue Energie in den Klub – mit Alain Sutter, der Schwarz per sofort als Sportchef ablöst. Für Schwarz kommt die plötzliche Entlassung aber nicht komplett überraschend. «In den letzten Wochen gab es viele Gespräche und Diskussionen. Daraus entwickelt sich immer ein Gefühl, woraus man spürt, dass da nicht mehr dieselbe Vertrauensbasis ist, wie es einmal war. Deshalb habe ich es geahnt, könnte man sagen», sagt der Deutsche in einem Interview mit «20 Minuten».

«Ich gehe nicht im Bösen»

Nichtsdestotrotz sei es ihm «eine Ehre» gewesen, für den Schweizer Rekordmeister zu arbeiten. «Ich gehe nicht im Bösen und mit überhaupt keinem Groll. Ich habe immer alles gegeben für diesen Verein», so Schwarz. Mit Alain Sutter habe er nicht gesprochen. «Ich wünsche ihm aber alles Gute und das Beste.»

Die letzten Spiele werde er als Fan mitverfolgen. Schwarz: «Einmal GC, immer GC.» Ob er am Samstag im Letzigrund sein wird, ist dennoch zu bezweifeln. Dann treffen die Hoppers im Derby auf den FC Zürich – und brauchen unbedingt Punkte.

