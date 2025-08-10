  1. Privatkunden
Traumdebüt für Kolumbianer Segura schiesst FCZ mit tollem Volley zum Sieg – und beeindruckt auch defensiv

Syl Battistuzzi

10.8.2025

66. Minute: Tor FCZ durch Segura

66. Minute: Tor FCZ durch Segura

10.08.2025

Der 1,95 Meter grosse Innenverteidiger Jorge Segura aus Kolumbien trifft bei seinem ersten Einsatz für Zürich – und sorgt auch hinten für Stabilität. Gelang den Zürchern ein Schnäppchen auf dem Transfermarkt?

Syl Battistuzzi

10.08.2025, 21:30

Es läuft die 66. Minute: Lausanne bringt nach einem FCZ-Corner den Ball nicht weg, sodass Steven Zuber im Strafraum viel Zeit hat, um eine Flanke zu planen. Genug Zeit, damit sich Jorge Segura von seinem Gegenspieler lösen kann und die Hereingabe Zubers sehenswert per Direktabnahme im Tor von Karlo Letica versorgt und somit gleich bei seinem Debüt einnetzen kann.

Erst Ende Juli war der Kolumbianer mit einem Dreijahres-Vertrag zum FC Zürich gestossen. Der gross gewachsene Segura (1,95 Meter) wechselte 2017 zum FC Watford, kam in England aber nie zum Einsatz. Stattdessen wurde der ehemalige Nachwuchs-Internationale Kolumbiens immer wieder ausgeliehen. Die letzten zwei Saisons war er in Bulgarien bei Lokomotiv Plovdiv Stammspieler. 

Der 28-jährige Innenverteidiger traf nicht nur, sondern hielt mit seinen Teamkollegen auch hinten dicht. Die Premiere lässt die FCZ-Verantwortlichen also hoffen, dass man mit dem ablösefreien Transfer einen Glücksgriff gemacht hat. 

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Mehr Super League

Lugano-Star spricht Klartext. Steffen: «Es ist mein Name, der durch den Dreck gezogen wird»

Lugano-Star spricht KlartextSteffen: «Es ist mein Name, der durch den Dreck gezogen wird»

Tore im Video. Neuzugang Segura entscheidet die Partie: Zürich gewinnt in Lausanne

Tore im VideoNeuzugang Segura entscheidet die Partie: Zürich gewinnt in Lausanne

Video-Ticker. Hammel rettet GC in Genf einen Punkt: Servette mit 1:1 schlecht belohnt

Video-TickerHammel rettet GC in Genf einen Punkt: Servette mit 1:1 schlecht belohnt

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Servette – GC 1:1

