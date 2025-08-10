66. Minute: Tor FCZ durch Segura 10.08.2025

Der 1,95 Meter grosse Innenverteidiger Jorge Segura aus Kolumbien trifft bei seinem ersten Einsatz für Zürich – und sorgt auch hinten für Stabilität. Gelang den Zürchern ein Schnäppchen auf dem Transfermarkt?

Es läuft die 66. Minute: Lausanne bringt nach einem FCZ-Corner den Ball nicht weg, sodass Steven Zuber im Strafraum viel Zeit hat, um eine Flanke zu planen. Genug Zeit, damit sich Jorge Segura von seinem Gegenspieler lösen kann und die Hereingabe Zubers sehenswert per Direktabnahme im Tor von Karlo Letica versorgt und somit gleich bei seinem Debüt einnetzen kann.

Erst Ende Juli war der Kolumbianer mit einem Dreijahres-Vertrag zum FC Zürich gestossen. Der gross gewachsene Segura (1,95 Meter) wechselte 2017 zum FC Watford, kam in England aber nie zum Einsatz. Stattdessen wurde der ehemalige Nachwuchs-Internationale Kolumbiens immer wieder ausgeliehen. Die letzten zwei Saisons war er in Bulgarien bei Lokomotiv Plovdiv Stammspieler.

Der 28-jährige Innenverteidiger traf nicht nur, sondern hielt mit seinen Teamkollegen auch hinten dicht. Die Premiere lässt die FCZ-Verantwortlichen also hoffen, dass man mit dem ablösefreien Transfer einen Glücksgriff gemacht hat.