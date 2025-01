Sei dabei am blue Sport Kids Day Die letzten blue Sport Kids Days im Berner Wankdorf und im TV-Studio in Volketswil waren ein voller Erfolg – nun laden wir fussballbegeisterte Kinder erneut dazu ein, hinter die Kulissen einer TV-Produktion zu blicken. 23.01.2025

Die letzten blue Sport Kids Days im Berner Wankdorf und im TV-Studio in Volketswil waren ein voller Erfolg – nun laden wir fussballbegeisterte Kinder erneut dazu ein, hinter die Kulissen einer TV-Produktion zu blicken. Dieses Mal sind wir zu Gast im Zürcher Letzigrund rund ums Spiel Zürich gegen Servette am Sonntag, 9. März 2025.

blue Sport René Weder

Möchtest du ganz nah bei deinen Stars sein und sehen, wie wir unsere TV-Sendungen produzieren? Bist du zwischen 10 und 14 Jahre alt und sind deine Eltern blue Sport Abonnenten? Mit etwas Glück bist DU dabei und kannst exklusive Einblicke hinter die Kulissen eines Super-League-Spiels gewinnen. Du erhältst die Möglichkeit, selbst an der Produktion der Live-Sendung im Stadion mitzuwirken und vor der Kamera zu erscheinen.

Das erwartet dich

Das Programm Stadionbesuch inkl. einer erwachsenen Begleitperson im Letzigrund/Zürich am Sonntag, 9. März, rund ums Spiel Zürich – Servette (Dauer von ca. 12 bis 17 Uhr). Wir sorgen für eure Tickets.

Begleitung des Reporters vor und nach dem Spiel

Support bei den Interviews mit den Spielern und Trainern

Blick in die Regie im Übertragungswagen

Blick auf die Kommentatorentribüne Mehr anzeigen

So machst du mit

Bewirb dich jetzt mit einem kurzen Video (wichtig: Länge max. 90 Sekunden, Smartphone-Qualität reicht aus) und zeige uns, wieso genau DU am blue Sport Kids Day dabei sein möchtest und auf was du dich am meisten freust!

Hier bewirbst du dich

Informationen zum Video-Upload

Bitte das Video auf Swisstransfer hochladen und den Download-Link oben im Formular einkopieren. Hier eine kurze Anleitung:

Der Wettbewerb im Überblick

Kompakt zusammengefasst Gewinn : Teilnahme am blue Sport Kids Day inkl. volljähriger Begleitperson (Elternteil, Patentante und -onkel, Geschwister o. Ä.)

Bewerbung : Via Bewerbungsvideo (Eltern der Gewinner*innen werden direkt von blue Sport kontaktiert)

Teilnahmeschluss : Sonntag, 16. Februar 2025, 23:59 Uhr

Bedingungen: Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklärst du dich mit den : Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und der Nutzungsvereinbarung einverstanden. Mehr anzeigen

Alles klar oder hast du noch Fragen? Gerne kannst du bzw. können deine Eltern oder gesetzliche Vertretung uns bei Unklarheiten kontaktieren: wettbewerb@blue.ch

