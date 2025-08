FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag erhält Verstärkung für die Offensive Keystone

Der FC Zürich verpflichtet Philippe Keny. Der 26-jährige Mittelstürmer kommt ablösefrei vom türkischen Erstligisten Basaksehir und unterschreibt einen Dreijahresvertrag, wie der FCZ mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Der Senegalese wurde in Frankreich ausgebildet, wo er für Châteauroux 43 Partien in der Ligue 2 bestritt. Seit 2022 spielte Keny für den Istanbuler Verein Basaksehir, wo er in 101 Spielen 13 Tore erzielte.