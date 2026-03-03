  1. Privatkunden
Auftakt der 28. Runde Servette braucht gegen das Schlusslicht ein Sieg fürs Gemüt

SDA

3.3.2026 - 05:16

Servette-Trainer Jocelyn Gourvennec braucht beim Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Winterthur dringend ein Erfolgserlebnis
Keystone

Zum Auftakt der 28. Runde der Super League treffen am Dienstag Winterthur und Servette aufeinander. Beide Teams sind seit sechs Runden sieglos.

Keystone-SDA

03.03.2026, 05:16

03.03.2026, 07:01

Während die Genfer in den letzten sechs Partien nur gegen den Leader Thun verloren und immerhin fünf Punkte gesammelt haben, setzte es für Winterthur nach dem Unentschieden gegen Lugano fünf Niederlagen in Folge ab. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen nun zehn Punkte hinter den Grasshoppers und 15 hinter Servette. Nach vier Saisons in der höchsten Liga scheint der Abstieg in die Challenge League kaum mehr abzuwenden.

Auf der anderen Seite möchte Servette unbedingt verhindern, in ein Barrage-Duell verwickelt zu werden. Die Grenat, welche die vergangene Saison noch auf dem 2. Platz abgeschlossen hatten, kamen in der laufenden Spielzeit nie richtig in Fahrt. Auch der im August vollzogene Trainerwechsel von Thomas Häberli zu Jocelyn Gourvennec brachte nicht den gewünschten Effekt. Gegen den Tabellenletzten darf sich der Franzose keine Niederlage erlauben.

UHD HDR FC Winterthur - Servette FC
UHD HDR FC Winterthur - Servette FC

Di 03.03. 20:10 - 22:45 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Winterthur - Servette FC

Mit tv.blue.ch mieten

Videos aus dem Ressort

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel meldet sich eindrucksvoll in der NHL zurück. Im dritten Spiel nach seiner langen Verletzungspause erzielt der Verteidiger der Dallas Stars beim 6:1-Auswärtssieg über die Vancouver Canucks gleich zwei Tore.

03.03.2026

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

02.03.2026

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

01.03.2026

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Noch 100 Tage bis zur WM. Ein Turnier im Schatten von Donald Trump

Noch 100 Tage bis zur WMEin Turnier im Schatten von Donald Trump

Nach Brandkatastrophe. Nati-Coach Yakin mit Überraschungstraining für die Junioren des FC Lutry

Nach BrandkatastropheNati-Coach Yakin mit Überraschungstraining für die Junioren des FC Lutry

Serie A. Freuler mit Assist bei Sieg von Bologna

Serie AFreuler mit Assist bei Sieg von Bologna

Vier Punkte Rückstand auf Barça. Überraschende Pleite gegen Getafe: Real gerät im Meisterkampf ins Hintertreffen

Vier Punkte Rückstand auf BarçaÜberraschende Pleite gegen Getafe: Real gerät im Meisterkampf ins Hintertreffen

«Ich bin ein anderer Mensch geworden». Noah Okafor will mit der Nati im Sommer an die WM

«Ich bin ein anderer Mensch geworden»Noah Okafor will mit der Nati im Sommer an die WM