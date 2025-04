Häberli stellt VAR-Entscheid in Frage: «Hat man das richtige Bein genommen?» 01.04.2025

Servettes Miroslav Stevanovic war der Pechvogel des Abends. Der Flügelspieler scheiterte zweimal am Aluminium – und verpasste das 1:0 in der Startphase wegen einer ganz knappen Offsideposition. Thomas Häberli stellt nach der Partie den VAR-Entscheid infrage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leader Servette verliert zuhause gegen YB unglücklich mit 0:1. Miroslav Stevanovic hätte das Heimteam früh in Führung bringen können, sein 1:0 in der Startphase wurde jedoch wegen einer ganz knappen Abseitsstellung aberkannt.

Nach dem Spiel zweifelt Servette-Trainer Thomas Häberli im Interview mit blue Sport, ob beim VAR-Entscheid alles korrekt lief. Schiri-Boss Dani Wermelinger betont die Richtigkeit des Entscheids. Mehr anzeigen

In der 8. Minute gibt es im Stade de Genève den ersten Aufreger der Partie: Servette kombiniert schnörkellos nach vorne, mit einem Steilpass von der linken Seitenlinie wird Miroslav Stevanovic in die Tiefe lanciert. Dieser schlenzt den Ball gekonnt an YB-Goalie Marvin Keller vorbei, jedoch geht die Fahne hoch. Der VAR prüft ...

... und bestätigt die Entscheidung von Schiedsrichter Stefan Horisberger. Viel Glück für YB, denn der Bosnier stand hauchdünn im Abseits. Am Ende sollte die Szene sinnbildlich sein für das Spiel. So traf der 34-jährige Routinier noch zweimal die Torumrandung, auf der Gegenseite wurde Christian Fassnacht mit seinem goldenen Treffer zum Mann des Spiels.

«Wir haben drei, vier Entscheidungen, knappe Millimeter-Entscheidungen, die gegen uns waren», meint Servette-Coach Thomas Häberli im Interview mit blue Sport. So sei es schwierig, einen Spitzenkampf zu gewinnen, ergänzt der 50-Jährige.

8. Minute: Stevanovic steht hauchdünn im Abseits – Tor zählt nicht 01.04.2025

Er habe noch den VAR-Entscheid gesehen. «Hat man das richtige Bein genommen?», fragt Häberli und führt aus: «Das Bein von (Ali) Camara war noch etwas weiter hinter als das Bein von Fasnacht.»

Häberli schwächt den Vorwurf zwar hinterher grad noch selbst ab – «denke schon, dass sie das richtige (Standbild) ausgewählt haben, um hier die Linie zu ziehen» – doch die Frage wirft natürlich Wellen auf.

Wermelinger unterstreicht Korrektheit des VAR-Entscheids

Dani Wermelinger, Chef der Spitzenschiedsrichter, nimmt gegenüber blue Sport Stellung: «Jedes Tor wird auf seine Richtigkeit hin überprüft. Dies war auch im Spiel in Genf der Fall. Der Schiedsrichter hat zusammen mit seinem Assistenten auf dem Platz auf Abseits entschieden, was der VAR direkt im Anschluss kontrolliert hat.»

Der Schiri-Boss weiter: «Aufgrund der verschiedenen Kameraeinstellungen und der kalibrierten Abseitslinien konnte klar beurteilt werden, dass der Abseitsentscheid im Stadion korrekt war. Dies wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern auch so im TV transparent aufgezeigt.» Kurzum: Ein Sturm im Wasserglas.

Das Standbild beweist: Abseits.

