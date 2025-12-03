Joël Mall musste zuletzt auf der Servette-Ersatzbank Platz nehmen. Bild: Keystone

Torhüter Joël Mall wird bei Servette für die letzten beiden Liga-Spiele auf die Ersatzbank verbannt und droht den Stammplatz an Jérémy Frick zu verlieren. In einem Post äussert sich der 34-Jährige zur aktuellen Situation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem Joël Mall für elf Super-League-Spiele in Folge im Servette-Goal steht, wird er zuletzt auf die Ersatzbank verbannt.

In einem Post auf LinkedIn äussert sich der 34-Jährige zur aktuellen Situation und gibt sich kämpferisch.

Dennoch geht ihm eine Reaktion seines Sohnes nahe. «Wenn der eigene Sohn eine Frage stellt wie: ‹Papi, wieso bist du nur noch auf der Bank?›, dann triggert das natürlich das Ego», so Mall. Mehr anzeigen

Seit Jahren liefern sich Joël Mall und Jérémy Frick bei Servette ein umkämpftes Goalie-Duell um die Nummer 1. In der laufenden Saison hat Mall unter Trainer Jocelyn Gourvennec zunächst die Nase vorne und hütet in der Super League zuletzt 11 Mal in Folge das Tor der Grenats. Nun aber droht er seinen Status als Stammgoalie zu verlieren.

In den letzten beiden Spielen gegen Luzern und YB sitzt der 34-Jährige nur auf der Bank – und äussert sich nun in einem Post auf LinkedIn zur aktuellen Situation.

«Im Fussball ist man so vielen Dingen ausgesetzt, die ausserhalb der eigenen Kontrolle liegen. Sich an Clean Sheets oder Endresultaten zu messen, macht deshalb wenig Sinn», schreibt Mall und stellt zugleich klar: «Das heisst aber nicht, dass mir Fussball weniger wichtig geworden ist. Es bedeutet lediglich, dass ich die Volatilität dieses Geschäfts nicht mehr so nahe an mich heranlasse.»

«Solange Sinn und Freude da sind, werde ich weiterkämpfen»

Dennoch geht ihm eine Reaktion seines Sohnes zuletzt nahe. «Wenn der eigene Sohn eine Frage stellt wie: ‹Papi, wieso bist du nur noch auf der Bank?›, weil er beginnt, den Fussball zu verstehen, dann triggert das natürlich das Ego», gibt Mall zu. «Jeder Vater möchte für sein Kind ja irgendwie der Beste sein. Es wäre leicht, ihm zu erklären, wie gemein und unfair alles ist und wer angeblich Schuld hat. Aber das wäre Quatsch und genau nicht das, wie ich sein will und was ich meinem Sohn mitgeben möchte.»

Vielmehr will Mall seinem Nachwuchs ein Vorbild sein und erklären, dass die Dinge nicht immer so laufen wie gewünscht. «Im Leben hat man immer die Wahl, wie man auf eine Situation reagiert. Ich erkläre ihm, dass ich alles, was in meiner Macht und Kontrolle steht, unternehme, um die Situation wieder zu ändern», so Mall, der ankündigt: «Solange Sinn und Freude da sind, werde ich weiterkämpfen und versuchen, mit Positivität, Demut und harter Arbeit ein Vorbild zu sein.»

