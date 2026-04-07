  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Übler Zusammenprall mit Kabwit Servette-Goalie Mall meldet sich aus Spital: «3 Rippen für 3 Punkte»

Jan Arnet

7.4.2026

Mall verletzt sich nach Zusmamenprall mit Kabwit

Mall verletzt sich nach Zusmamenprall mit Kabwit

07.04.2026

Joël Mall wird am Ostermontag gegen Luzern nach einem Zusammenstoss vom Feld getragen. Danach meldet sich der Servette-Goalie aus dem Spital und liefert ein Gesundheitsupdate.

Jan Arnet

07.04.2026, 09:21

Servette feiert gegen Luzern einen souveränen 3:0-Heimsieg. Damit ist klar, dass die Genfer nach einer schwierigen Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Der Erfolg an diesem Ostermontag bleibt aber nicht ohne Folgen: Torhüter Joël Mall muss nach einem heftigen Zusammenstoss mit Luzern-Stürmer Oscar Kabwit ausgewechselt werden.

In der 56. Minute pariert der 33-Jährige im 1-zu-1 zunächst stark gegen Kabwit, der Luzerner prallt nach dem Abschluss aber mit dem linken Bein unglücklich in den Oberkörper des Torhüters. Mall bleibt liegen und wird längere Zeit behandelt. Jérémy Frick kommt in die Partie.

Stevanovic, Cognat und Kadile treffen. Servette schliesst mit Sieg im Direktduell zu Luzern auf

Stevanovic, Cognat und Kadile treffenServette schliesst mit Sieg im Direktduell zu Luzern auf

Es sieht zunächst nach einer schlimmer Verletzung aus, denn Mall kann den Platz nicht auf eigenen Beinen verlassen und muss rausgetragen werden. Später meldet sich der Goalie aber höchstpersönlich und gibt leichte Entwarnung. Auf Instagram teilt er ein Bild, das ihn im Spitalbett zeigt, und schreibt: «3 Rippen für 3 Punkte.»

Mall scheint sich offenbar drei Rippen gebrochen zu haben. Ob er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen wird, ist höchst fraglich.

Joël Mall meldet sich aus dem Spital und bedankt sich für die Genesungswünsche.
Joël Mall meldet sich aus dem Spital und bedankt sich für die Genesungswünsche.
Instagram/joelmall
Servette – Luzern 3:0

Servette – Luzern 3:0

Super League | 32. Runde | Saison 25/26

06.04.2026

Meistgelesen

TGV kollidiert mit Militärlastwagen – Lokführer stirbt, 27 Verletzte
Was Trump mit dem Schweizer Reiseverhalten macht
Senior verpasst SBB-Anschluss und landet deswegen im Schwarzfahr-Register
Trump zu Hormus: «Was, wenn wir Gebühren erheben?» +++ Journalisten mit Haft gedroht
Irans oberster Führer soll in kritischem Zustand sein

Super League

Abstiegsangst bei GC. Sutter schlägt Alarm: «So werden wir gegen Winti keine Chance haben»

Abstiegsangst bei GCSutter schlägt Alarm: «So werden wir gegen Winti keine Chance haben»

Parade des Jahres?. Zigi rettet St.Gallen mit Big Save und schmunzelt: «Eine Statue von mir? Ich weiss nicht»

Parade des Jahres?Zigi rettet St.Gallen mit Big Save und schmunzelt: «Eine Statue von mir? Ich weiss nicht»

Wieder spätes Gegentor für den FCZ. Vogt schiesst St.Gallen bei seinem Comeback zum Sieg

Wieder spätes Gegentor für den FCZVogt schiesst St.Gallen bei seinem Comeback zum Sieg