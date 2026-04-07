Mall verletzt sich nach Zusmamenprall mit Kabwit 07.04.2026

Joël Mall wird am Ostermontag gegen Luzern nach einem Zusammenstoss vom Feld getragen. Danach meldet sich der Servette-Goalie aus dem Spital und liefert ein Gesundheitsupdate.

Servette feiert gegen Luzern einen souveränen 3:0-Heimsieg. Damit ist klar, dass die Genfer nach einer schwierigen Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Der Erfolg an diesem Ostermontag bleibt aber nicht ohne Folgen: Torhüter Joël Mall muss nach einem heftigen Zusammenstoss mit Luzern-Stürmer Oscar Kabwit ausgewechselt werden.

In der 56. Minute pariert der 33-Jährige im 1-zu-1 zunächst stark gegen Kabwit, der Luzerner prallt nach dem Abschluss aber mit dem linken Bein unglücklich in den Oberkörper des Torhüters. Mall bleibt liegen und wird längere Zeit behandelt. Jérémy Frick kommt in die Partie.

Es sieht zunächst nach einer schlimmer Verletzung aus, denn Mall kann den Platz nicht auf eigenen Beinen verlassen und muss rausgetragen werden. Später meldet sich der Goalie aber höchstpersönlich und gibt leichte Entwarnung. Auf Instagram teilt er ein Bild, das ihn im Spitalbett zeigt, und schreibt: «3 Rippen für 3 Punkte.»

Mall scheint sich offenbar drei Rippen gebrochen zu haben. Ob er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen wird, ist höchst fraglich.

Joël Mall meldet sich aus dem Spital und bedankt sich für die Genesungswünsche. Instagram/joelmall