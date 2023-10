Servette – Luzern 4:2 Credit Suisse Super League, 12. Runde, Saison 23/24 29.10.2023

Servette arbeitet sich in der Tabelle der Super League nach vorne. Nach einem mühevolle Saisonstart unter dem neuen Coach René Weiler feiern die Genfer in der 12. Runde daheim gegen Luzern (4:2) den dritten Sieg in Folge.

Obwohl Servette erst am Donnerstag in Moldawien im Einsatz gestanden hatte, besass es am Sonntag noch die Energie für einen Schlussspurt. Goalgetter Chris Bedia (66.) mit seinem ersten Tor seit einem Monat und Bendeguez Bolla (82.) mit dem ersten Treffer seit seinem Wechsel zu Servette sorgten für die Wende vom 1:2 zum 3:2. Bolla dribbelte vier Luzerner aus, bevor er mit einem Schlenzer traf. Den vierten Genfer Treffer schoss Enzo Crivelli mit einem Penalty in der Nachspielzeit.

Dass Luzern nach der intensiven Partie ohne Punkte dastand, war bitter. Die Innerschweizer reagierten nach dem frühen 0:1-Rückstand stark und schafften durch die Tore von Severin Ottiger und Sofyan Chader bis in die 61. Minute die zwischenzeitliche Wende. In der 84. Minute traf zudem der eingewechselte Lars Villiger nur den Pfosten. Es wäre das 3:3 gewesen.

Stimmen zum Spiel

Pascal Loretz: «Vom 2:1 zum 2:4, das darf nicht passieren» 29.10.2023

Man of the Match: Chris Bedia

Der Ivorer ist für Luzern kaum zu verteidigen. Behauptet vorne den Ball stets mit seinem Körpereinsatz, ist stetiger Gefahrenherd und gar Torschütze.

Telegramm

Servette – Luzern 4:2 (1:1)

7236 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 7. Antunes (Stevanovic) 1:0. 33. Ottiger (Dorn) 1:1. 61. Chader (Dorn) 1:2. 66. Bedia 2:2. 82. Bolla (Mazikou) 3:2. 96. Crivelli (Penalty) 4:2.

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Cognat (88. Diba), Ondoua (63. Douline), Antunes (54. Crivelli); Stevanovic, Bedia (88. Guillemenot), Kutesa (63. Bolla).

Luzern: Loretz; Ottiger (77. Haas), Jaquez, Simani (77. Willimann), Frydek; Jashari; Dorn, Meyer, Beloko; Okou (72. Spadanuda), Chader (73. Villiger).

Bemerkungen: Verwarnungen: 79. Bedia, 85. Haas, 91. Spadanuda.

sda