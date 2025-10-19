  1. Privatkunden
Wie ging der nicht rein? Servette-Stürmer Florian Aye bewirbt sich gegen Thun für den Fehlschuss des Jahres

Tobias Benz

19.10.2025

Das ist bitter: Servette-Stürmer Florian Aye trifft aus zwei Metern nur die Latte

Das ist bitter: Servette-Stürmer Florian Aye trifft aus zwei Metern nur die Latte

18.10.2025

Der FC Thun und Servette liefern sich am 9. Spieltag der Super League ein attraktives Duell. Beim Stand von 3:1 für das Heimteam kommt es dann zu einer kuriosen Szene vor dem Thuner Tor.

Tobias Benz

19.10.2025, 10:55

19.10.2025, 10:58

Da hatten die zahlreich angereisten Servette-Fans im Gästeblock der Stockhorn Arena wohl alle schon den Torschrei auf den Lippen: In der 55. Minute kommt Florian Aye direkt vor dem Thuner Kasten zum Schuss – und trifft aus knapp zwei Metern nur die Latte (siehe Video oben).

Kaum zu glauben, dass der Ball aus kürzester Distanz nicht im Tor landet. Ganz bitter: Es wäre der Treffer zum 2:2-Ausgleich gewesen. Am Ende verlieren die Grenats die Partie in Thun auch wegen Ayes Fehlschuss mit 1:3.

Video-Highlights. Leader Thun schlägt Servette 3:1 und hält den Rest der Liga auf Distanz

Video-HighlightsLeader Thun schlägt Servette 3:1 und hält den Rest der Liga auf Distanz

Die Highlights der Partie

Thun – Servette 3:1

Thun – Servette 3:1

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

