Hier zündet Taulant Xhaka die Pyro-Fackel an An der Meisterfeier vom Sonntagabend zündete Taulant Xhaka eine Pyro-Fackel, die ihm von den Fans zugeworfen wurde. Das Video zeigt, wie er vorher die Fans mit Handzeichen darum gebeten hat. 12.05.2025

Taulant Xhaka muss für sein unangemessenes Verhalten und unangebrachte Äusserungen während der Meisterfeier des FC Basel auf dem Barfüsserplatz mehrfach büssen.

In seinem Urteil spricht der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) eine dreifache Sanktion gegen den Basler Mittelfeldspieler aus. Xhaka hat eine Spielsperre, die sofort in Kraft tritt, sofern der FC Basel offiziell auf ein Rechtsmittel verzichtet, eine Busse in der Höhe von 7500 Franken sowie 18 Stunden gemeinnützige Arbeit zugunsten des Fussballs zu gewärtigen. Die Arbeit hat Xhaka innert sechs Monaten in Absprache mit der Geschäftsstelle der SFL zu leisten.

Die SFL hatte am Montag ein Disziplinarverfahren eröffnet, nachdem sich Xhaka am Sonntagabend bei der spontanen Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz über ein Mikrofon abwertend über den FC Zürich und GC geäussert hatte. Der FC Basel entschuldigte sich danach bei den Zürcher Klubs und distanzierte sich von den «primitiven Aussagen». Auch Xhaka entschuldigte sich.

Karriereende wird berücksichtigt

Neben den eingereichten Entschuldigungen berücksichtigte der Einzelrichter in seinem Urteil auch das angekündigte Karriereende von Xhaka. Zugleich betont der Richter aber: «Die Strafe ist zu verbinden mit einer erhöhten Busse und der Pflicht zur Leistung von gemeinnütziger Tätigkeit zugunsten des Fussballs. Dies in Wiedergutmachung der negativen Wirkung, die sein Verhalten in der Öffentlichkeit gezeigt hat.» Gegen den Entscheid kann innert fünf Tagen beim Rekursgericht der Swiss Football League Rekurs eingereicht werden.

ℹ️ Sperre, Busse und gemeinnützige Tätigkeit für Taulant Xhaka ℹ️https://t.co/UZCoEaRfK4

. . . . .

ℹ️ Une triple sanction contre Taulant Xhaka ℹ️https://t.co/BqsE1y5VqT pic.twitter.com/c8ouEEZNvW — Swiss Football League (@News_SFL) May 16, 2025

Mit der Bestrafung durch die SFL ist es für Xhaka noch nicht getan. Auch die Verantwortlichen des FC Basel haben angekündigt, ihren Spieler zu büssen. Immerhin wird er die eine Spielsperre am kommenden Sonntag auswärts gegen YB absitzen können. Bei seinem letzten Heimspiel im St. Jakob-Park am 24. Mai ist Xhaka wieder spielberechtigt.