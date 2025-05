Xherdan Shaqiri «Das war mein liebster Mitspieler – und das mein härtester Gegenspieler»

Sein liebster Mitspieler, sein härtester Gegenspieler, sein schönstes Tor, der wichtigste Trainer und das beste Stadionerlebnis. Xherdan Shaqiri hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Bei blue Sport blickt der FCB-Star zurück.

Xherdan Shaqiri über ...

... seinen Lieblings-Mitspieler:

«Wenn ich einen Spieler hervorheben muss, ist es Franck Ribery. Mit ihm hatte ich sehr viel Spass – auf und auch neben dem Platz. Er ist emotional und gradlinig. Im Bus spielten wir manchmal Schere-Stein-Papier. Der Verlierer musste dem Trainer etwas anwerfen. Wenn man dann mal nicht geworfen hat, konnte Ribery sauer werden (lacht).»

... seinen härtesten Gegenspieler:

«Sergio Ramos. Vor ihm hatte ich immer Respekt, er war ein sehr aggressiver Spieler.»

... sein speziellstes Tor:

«Mein erstes Tor für die Nati, als 17-Jähriger gegen England in Basel. Das war einmalig. Die Leute im Ausland haben nach diesem Tor wahrscheinlich zum ersten Mal etwas von mir gehört. Das war für mich sehr speziell und wird mir immer in Erinnerung bleiben.»

... seinen wichtigsten Trainer:

«Bei allen Trainern (u.a. Guardiola, Klopp, Heynckes – d. Red) hatte ich gute und auch schlechte Momente. Das ist ganz normal. Aber einen würde ich speziell hervorheben: Ottmar Hitzfeld. Er war es, der mit mit 17 Jahren an die WM 2010 nach Südafrika mitgenommen hat. Ich weiss noch, wie der damalige FCB-Trainer (Thorsten Fink – d. Red) überrascht war, dass ich im Aufgebot war und Valentin Stocker nicht. Ottmar hat immer an mich geglaubt und mir die Chance gegeben, als ich jung war. Das half mir auch für den Wechsel zu Bayern München.»

... sein bestes Stadionerlebnis:

«Ich habe in wunderschönen Stadien gespielt. Aber das Spiel mit Inter auswärts gegen Celtic Glasgow ... sowas habe ich noch nie erlebt. Die Celtic-Fans singen vor ihnen Heimspielen ‹You'll Never Walk Alone›. Schon da hatte ich Gänsehaut, weil es so laut war. Wir spielten 3:3, ich schoss auch ein Tor. Bei jedem Treffer dachte ich, das Stadion bebt. Das war Wahnsinn!»

Mit dem FC Basel steht Shaqiri kurz vor dem Double-Gewinn. Der Meistertitel und auch der Cupsieg sind zum Greifen nah. Unter Umständen können die Bebbi schon an diesem Wochenende auf dem Barfüsserplatz feiern. Das Spiel zwischen Lugano und Basel siehst du am Samstagabend ab 20:30 Uhr live auf blue Sport.

