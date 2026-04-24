  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Saison-Endspurt ohne FCB-Captain? Shaqiri fällt mit Muskelverletzung aus

SDA

24.4.2026 - 11:55

Droht das vorzeitige Saisonende: FCB-Captain Xherdan Shaqiri
Droht das vorzeitige Saisonende: FCB-Captain Xherdan Shaqiri
Keystone

Der FC Basel muss in den letzten Saisonspielen möglicherweise ohne Xherdan Shaqiri auskommen. Wie lange der FCB-Captain ausfällt, ist noch unklar.

Keystone-SDA

24.04.2026, 11:55

24.04.2026, 12:10

Wie der Super-League-Klub mitteilte, zog sich der Offensivspieler am Dienstag im Training eine kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zu.

Zumindest ein Einsatz am Sonntag im Heimspiel gegen Sion (14.00 Uhr live auf blue Sport) wird nicht möglich sein. Laut dem FCB könnte die Ausfallzeit mehrere Wochen betragen, was für Shaqiri das vorzeitige Saisonende bedeuten würde. Das letzte Meisterschaftsspiel der Saison bestreiten die Basler am 17. Mai gegen Lugano.

FC Basel 1893 - FC Sion
FC Basel 1893 - FC Sion

So 26.04. 13:40 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Sion

Mit tv.blue.ch mieten

Mehr Videos aus dem Ressort

Murat Yakin über den Kabinenbrand in Basel: «Absolut tragisch»

Murat Yakin über den Kabinenbrand in Basel: «Absolut tragisch»

16.04.2026

Meistgelesen

Mit diesem brisanten Satz bringt sich Trump gleich selbst in Erklärungsnot
Pentagon erwägt Ausschluss eines Landes aus der Nato
Schockbilder des toten Diego Maradona enthüllt
Schah-Sohn geht in TV-Interview frontal auf Europa los
FSB meldet vereitelten Anschlag in Moskau – Verdächtiger getötet

Videos aus dem Ressort

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

22.04.2026

Nati-Direktor Weibel: «Ich hätte mir für Fischer ein anderes Ende gewünscht»

Nati-Direktor Weibel: «Ich hätte mir für Fischer ein anderes Ende gewünscht»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht vor der Heim-WM über das Aus von Patrick Fischer, die Stimmung in der Mannschaft, den neuen Trainer Jan Cadieux und die Schweizer NHL-Spieler.

22.04.2026

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

22.04.2026

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

ZSC-Star Andrighetto über Zusammenprall mit Balcers: «Es war unheimlich»

Nati-Direktor Weibel: «Ich hätte mir für Fischer ein anderes Ende gewünscht»

Nati-Direktor Weibel: «Ich hätte mir für Fischer ein anderes Ende gewünscht»

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bauch aufgebläht «wie ein Luftballon». Schockbilder des toten Diego Maradona enthüllt

Bauch aufgebläht «wie ein Luftballon»Schockbilder des toten Diego Maradona enthüllt

Astronomische Preise auf FIFA-Plattform. Ein WM-Ticket für fast 2 Millionen Franken?

Astronomische Preise auf FIFA-PlattformEin WM-Ticket für fast 2 Millionen Franken?

Jaquez schlägt Manzambi und Ogbus. Stuttgart besiegt Freiburg und fordert Bayern im Cupfinal

Jaquez schlägt Manzambi und OgbusStuttgart besiegt Freiburg und fordert Bayern im Cupfinal