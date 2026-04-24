Droht das vorzeitige Saisonende: FCB-Captain Xherdan Shaqiri Keystone

Der FC Basel muss in den letzten Saisonspielen möglicherweise ohne Xherdan Shaqiri auskommen. Wie lange der FCB-Captain ausfällt, ist noch unklar.

Keystone-SDA SDA

Wie der Super-League-Klub mitteilte, zog sich der Offensivspieler am Dienstag im Training eine kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zu.

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FCB-Captain Xherdan Shaqiri hat sich am Dienstag, 21. April 2026, im Training eine kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Ein Einsatz gegen den FC Sion am kommenden… pic.twitter.com/627ctoJxIA — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 24, 2026

Zumindest ein Einsatz am Sonntag im Heimspiel gegen Sion (14.00 Uhr live auf blue Sport) wird nicht möglich sein. Laut dem FCB könnte die Ausfallzeit mehrere Wochen betragen, was für Shaqiri das vorzeitige Saisonende bedeuten würde. Das letzte Meisterschaftsspiel der Saison bestreiten die Basler am 17. Mai gegen Lugano.

FC Basel 1893 - FC Sion So 26.04. 13:40 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Sion Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

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