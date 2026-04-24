Der FC Basel muss in den letzten Saisonspielen möglicherweise ohne Xherdan Shaqiri auskommen. Wie lange der FCB-Captain ausfällt, ist noch unklar.
Wie der Super-League-Klub mitteilte, zog sich der Offensivspieler am Dienstag im Training eine kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zu.
Zumindest ein Einsatz am Sonntag im Heimspiel gegen Sion (14.00 Uhr live auf blue Sport) wird nicht möglich sein. Laut dem FCB könnte die Ausfallzeit mehrere Wochen betragen, was für Shaqiri das vorzeitige Saisonende bedeuten würde. Das letzte Meisterschaftsspiel der Saison bestreiten die Basler am 17. Mai gegen Lugano.
So 26.04. 13:40 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Sion
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Event-Start in: 2T 42min 21sek