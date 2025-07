St.Gallen – Basel 2:1 Super League | 1. Runde | Saison 25/26 26.07.2025

Der FC Basel verliert zum Saisonauftakt in St.Gallen mit 1:2. Xherdan Shaqiri ist mit der Leistung einiger Mitspieler unzufrieden, Dominik Schmid will «die Kirche im Dorf lassen».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Meister taucht zum Super-League-Auftakt: Basel verliert in St.Gallen mit 1:2.

Xherdan Shaqiri ärgert sich nach dem Spiel über die Leistung einiger Mitspieler und sagt: «Ich hatte das Gefühl, dass nicht jeder zu 100 Prozent da war.»

Dominik Schmid will die erste Pleite nicht überbewerten und erinnert daran, dass der FCB auch letzte Saison mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war. Mehr anzeigen

So hat sich der Meister den Auftakt in die neue Saison nicht vorgestellt: Trotz Pausenführung geht Basel in St.Gallen mit leeren Händen nach Hause. Xherdan Shaqiri ist nach der 1:2-Niederlage angefressen. «Ich bin hässig», sagt er nach dem Spiel der «Basler Zeitung».

Einerseits ärgert er sich, weil die Basler zu viele Torchancen liegen liessen. Andererseits seien die Gegentore viel zu einfach gefallen. «Wir haben junge Spieler in unserer Mannschaft und auch sie müssen mit dem Druck umgehen können. Ich hatte das Gefühl, dass nicht jeder zu 100 Prozent da war», redet Shaqiri Klartext. «Wenn einer nur zwei, drei Prozent weniger leistet, dann passieren rasch Fehler. Und das war heute der Fall.»

FCB-Captain Xherdan Shaqiri ist nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Keystone

Namen nennt der FCB-Star keine. Aus seiner Aussage wird aber klar, dass er unter anderem auch eingewechselte Spieler (Metinho, Kevin Carlos, Anton Kade, Junior Zé, Marin Soticek) meint: «Einige waren – auch wenn man reinkommt – schlicht nicht bereit, um der Mannschaft zu helfen.»

Schmid und Magnin nehmen es gelassen

Shaqiris Teamkollege Dominik Schmid will den Teufel noch nicht an die Wand malen. «Letztes Jahr sind wir auch mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet und haben am Ende das Double geholt», erinnert er sich im Interview mit blue Sport. «Wir lassen uns jetzt nicht verrückt machen und müssen die Kirche im Dorf lassen.»

Schmid: «Die Welt dreht sich weiter» 26.07.2025

Nichtsdestotrotz hätte sich auch Schmid das erste Saisonspiel anders vorgestellt. «Wenn man die entscheidenden Duelle verliert und stümperhaft verteidigt, passieren genau solche Sachen wie heute. Das müssen wir abstellen.»

Auch Ludovic Magnin nimmt die Pleite relativ gelassen. «Wir müssen nicht lange überlegen, wo wir die Punkte liegen gelassen haben. Wir stehen dreimal alleine vor dem Tor und machen die Tore nicht», sagt der neue FCB-Trainer. «Es gibt einiges zu korrigieren, aber es waren auch viele Sachen positiv. Abgerechnet wird am Ende. Jetzt freue ich mich riesig auf mein erstes Heimspiel in Basel – die Jungs werden wieder Gas geben.»