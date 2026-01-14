Nach einer kurzen Winterpause stehen am Mittwoch die ersten beiden Nachtragsspiele der Super League auf dem Programm. Hier erfährst du, wie die Teams in den Testspielen performt haben.
Ehe am Wochenende alle Super-League-Teams im Einsatz stehen, werden am Mittwoch noch zwei Spiele nachgeholt. Servette empfängt Lausanne-Sport (die Partie kannst du live im Free-TV auf blue Zoom verfolgen) und Schlusslicht Winterthur gastiert auswärts bei Sion (live auf blue Sport).
Die grosse Testspiel-Übersicht
1. Thun (40 Punkte)
- 7. Januar: Thun – FC Rapperswil-Jona 4:0 (Tore: Elmin Rastoder (2x), Brighton Labeau, Fabio Fehr)
- 10. Januar: FC Thun - FC Stade-Lausanne-Ouchy (120 Minuten) 2:0 (Tore: 2x Elmin Rastoder)
- 14. Januar: FC Thun - FC Wil 1900 (120 Minuten)
2. St.Gallen (37)
- 7. Januar: FC St.Gallen 1879 - RSC Anderlecht/BEL 2:1 (Tore: Jordi Quintilla, Eigentor)
3. Lugano (33)
- 5. Januar: FC Lugano - 1. FC Köln/GER 1:2 (Tor: Kevin Behrens)
- 9. Januar: FC Lugano - Viktoria Pilsen/CZE (3*45 Min.) 2:4 (Tore: Kevin Behrens, Claudio Cassano)
4. Basel (32)
- 6. Januar: FC Basel 1893 - SK Slavia Prag/CZE 4:3 (Tore: Albian Ajeti, Xherdan Shaqiri, Kaio Eduardo und Ibrahim Salah)
- 9. Januar: FC Basel 1893 - SV 07 Elversberg/GER (2*60 Min.) 5:6 (Tore: Xherdan Shaqiri, Leo Leroy, Junior Zé, Marin Soticek, Dion Kacuri)
5. Young Boys (29)
- 7. Januar: BSC Young Boys - Dinamo Bukarest/ROU 0:2
- 10. Januar: BSC Young Boys - Linzer ASK/AUT 0:3
6. Sion (27*)
- 6. Januar: FC Sion - Olympique Béja/TUN 6:1 (Tore: Lamine Diack, Rilind Nivokazi, Josias Lukembila (2x), Dinis Rodrigues (2x))
- 9. Januar: FC Sion - SV Zulte Waregem/BEL (4*30 Min.) 3:2 (Tore: Jan Kronig, Rilind Nivokazi, Winsley Boteli)
7. FC Zürich (24)
- 10. Januar: FC Zürich - 1. FC Kaiserslautern/GER (3*45) 1:3 (Tor: Damenius Reverson)
8. Luzern (21)
- 5. Januar: FC Luzern - VfB Stuttgart/GER 2:3 (Tore: Lars Villiger, Andrej Vasovic)
- 10. Januar: FC Luzern - SCR Altach/AUT (120 Minuten) 2:1 (Tore: Sandro Wyss, Andrej Vasovic)
9. Lausanne-Sport (21*)
- 8. Januar: FC Lausanne-Sport - Neuchatel Xamax FCS 4:2 (Tore: Theo Bair (2x), Karim Sow, Nathan Butler-Oyedeji)
- 8. Januar: FC Lausanne-Sport - FC Stade Nyonnais 1:0 (Tor: Seydou Traoré)
10. Servette (20*)
- 7. Januar: Servette FC - Holstein Kiel/GER 1:1 (Tor: Keyan Varela)
- 10. Januar: Servette FC - KV Mechelen/BEL 1:2 (Tor: Mardochée Miguel)
11. Grasshoppers (17)
- 10. Januar: Grasshopper Club Zürich - 1. FC Nürnberg/GER (3*45 Min.) 1:7 (Tor: Emmanuel Tsimba)
12. Winterthur (10*)
- 6. Januar: FC Winterthur - 1. FC Magdeburg/GER 1:2 (Tor: Andrin Hunziker)
- 8. Januar: FC Winterthur - TSV 1860 München/GER (3*45 Min.) 1:4 (Tor: Andrin Hunziker)
* Ein Spiel weniger als die Konkurrenz