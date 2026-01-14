  1. Privatkunden
Testspiele im Überblick Shaqiri schiesst Traumkiste ++ YB bleibt torlos ++ GC kassiert saftige Ohrfeige

Patrick Lämmle

14.1.2026

Shaqiri mit herrlichem Treffer im Test gegen Slavia Prag

Shaqiri mit herrlichem Treffer im Test gegen Slavia Prag

06.01.2026

Nach einer kurzen Winterpause stehen am Mittwoch die ersten beiden Nachtragsspiele der Super League auf dem Programm. Hier erfährst du, wie die Teams in den Testspielen performt haben.

Redaktion blue Sport

14.01.2026, 10:41

14.01.2026, 10:50

Ehe am Wochenende alle Super-League-Teams im Einsatz stehen, werden am Mittwoch noch zwei Spiele nachgeholt. Servette empfängt Lausanne-Sport (die Partie kannst du live im Free-TV auf blue Zoom verfolgen) und Schlusslicht Winterthur gastiert auswärts bei Sion (live auf blue Sport).

Die grosse Testspiel-Übersicht

1. Thun (40 Punkte)

  • 7. Januar: Thun – FC Rapperswil-Jona 4:0 (Tore: Elmin Rastoder (2x), Brighton Labeau, Fabio Fehr)
  • 10. Januar: FC Thun - FC Stade-Lausanne-Ouchy (120 Minuten) 2:0 (Tore: 2x Elmin Rastoder)
  • 14. Januar: FC Thun - FC Wil 1900 (120 Minuten)
Mehr anzeigen

2. St.Gallen (37)

  • 7. Januar: FC St.Gallen 1879 - RSC Anderlecht/BEL 2:1 (Tore: Jordi Quintilla, Eigentor)
Mehr anzeigen

3. Lugano (33)

  • 5. Januar: FC Lugano - 1. FC Köln/GER 1:2 (Tor: Kevin Behrens)
  • 9. Januar: FC Lugano - Viktoria Pilsen/CZE (3*45 Min.) 2:4 (Tore: Kevin Behrens, Claudio Cassano)
Mehr anzeigen

4. Basel (32)

  • 6. Januar: FC Basel 1893 - SK Slavia Prag/CZE 4:3 (Tore: Albian Ajeti, Xherdan Shaqiri, Kaio Eduardo und Ibrahim Salah)
  • 9. Januar: FC Basel 1893 - SV 07 Elversberg/GER (2*60 Min.) 5:6 (Tore: Xherdan Shaqiri, Leo Leroy, Junior Zé, Marin Soticek, Dion Kacuri)
Mehr anzeigen

5. Young Boys (29)

  • 7. Januar: BSC Young Boys - Dinamo Bukarest/ROU 0:2
  • 10. Januar: BSC Young Boys - Linzer ASK/AUT 0:3
Mehr anzeigen

6. Sion (27*)

  • 6. Januar: FC Sion - Olympique Béja/TUN 6:1 (Tore: Lamine Diack, Rilind Nivokazi, Josias Lukembila (2x), Dinis Rodrigues (2x))
  • 9. Januar: FC Sion - SV Zulte Waregem/BEL (4*30 Min.) 3:2 (Tore: Jan Kronig, Rilind Nivokazi, Winsley Boteli)
Mehr anzeigen

7. FC Zürich (24)

  • 10. Januar: FC Zürich - 1. FC Kaiserslautern/GER (3*45) 1:3 (Tor: Damenius Reverson)
Mehr anzeigen

8. Luzern (21)

  • 5. Januar: FC Luzern - VfB Stuttgart/GER 2:3 (Tore: Lars Villiger, Andrej Vasovic)
  • 10. Januar: FC Luzern - SCR Altach/AUT (120 Minuten) 2:1 (Tore: Sandro Wyss, Andrej Vasovic)
Mehr anzeigen

9. Lausanne-Sport (21*)

  • 8. Januar: FC Lausanne-Sport - Neuchatel Xamax FCS 4:2 (Tore: Theo Bair (2x), Karim Sow, Nathan Butler-Oyedeji)
  • 8. Januar: FC Lausanne-Sport - FC Stade Nyonnais 1:0 (Tor: Seydou Traoré)
Mehr anzeigen

10. Servette (20*)

  • 7. Januar: Servette FC - Holstein Kiel/GER 1:1 (Tor: Keyan Varela)
  • 10. Januar: Servette FC - KV Mechelen/BEL 1:2 (Tor: Mardochée Miguel)
Mehr anzeigen

11. Grasshoppers (17)

  • 10. Januar: Grasshopper Club Zürich - 1. FC Nürnberg/GER (3*45 Min.) 1:7 (Tor: Emmanuel Tsimba)
Mehr anzeigen

12. Winterthur (10*)

  • 6. Januar: FC Winterthur - 1. FC Magdeburg/GER 1:2 (Tor: Andrin Hunziker)
  • 8. Januar: FC Winterthur - TSV 1860 München/GER (3*45 Min.) 1:4 (Tor: Andrin Hunziker)
Mehr anzeigen

* Ein Spiel weniger als die Konkurrenz

Fussball-News

«Was für ein Haufen Scheisse». Real-Star Bellingham wütet nach Alonso-Aus gegen Medien

«Was für ein Haufen Scheisse»Real-Star Bellingham wütet nach Alonso-Aus gegen Medien

Tränen beim Comeback. Nati-Star Vargas vertraut nach neuerlicher Verletzung auf Gottes Hilfe

Tränen beim ComebackNati-Star Vargas vertraut nach neuerlicher Verletzung auf Gottes Hilfe

Super League. Zwei Nachholspiele vor dem eigentlichen Neustart

Super LeagueZwei Nachholspiele vor dem eigentlichen Neustart

Wettbewerb. Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

WettbewerbSei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Bundesliga. Widmer trifft bei Fischers erstem Bundesliga-Sieg mit Mainz – Stuttgart schlägt Frankfurt

BundesligaWidmer trifft bei Fischers erstem Bundesliga-Sieg mit Mainz – Stuttgart schlägt Frankfurt

Fussball-News

Pellegrini zur Trennung zwischen Real und Alonso: «Ich halte es für falsch»

Pellegrini zur Trennung zwischen Real und Alonso: «Ich halte es für falsch»

Das meinen die Trainerkollegen Alvaro Arbeloa, Mikel Arteta und Manuel Pellegrini zum frühen Aus Xabi Alonsos als Real Madrid-Trainer.

14.01.2026

Guardiola: «Schiri-Boss Webb wird mich anrufen, um mir das zu erklären»

Guardiola: «Schiri-Boss Webb wird mich anrufen, um mir das zu erklären»

Pep Guardiola zeigt sich im Bezug auf jüngste Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen im englischen Fussball von seiner sarkastischen Seite.

14.01.2026

Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Hast du Lust auf einen einzigartigen Fussballabend in unseren blue Sport TV-Studios? Melde dich jetzt an unter www.bluenews.ch/vip

13.01.2026

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

13.01.2026

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Der FC Thun geht als Leader in die zweite Hälfte der Super-League-Saison. Die Ziele wurden beim Aufsteiger trotz der guten Ausgangslage nicht verändert, sagt Sportchef Dominik Albrecht im Interview mit blue Sport.

13.01.2026

