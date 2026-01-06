  1. Privatkunden
Hat der FCB-Star ein Penalty-Verbot? Shaqiri-Show beim Testspiel-Sieg gegen Prag – nur den Elfmeter schiesst er nicht

Michael Wegmann

6.1.2026

Magnin nach erstem Test: «Ich hätte meine Mannschaft nicht so gut erwartet»

Magnin nach erstem Test: «Ich hätte meine Mannschaft nicht so gut erwartet»

Der FC Basel gewinnt das Testspiel gegen Slavia Prag in Marbella mit 4:3. Trainer Ludovic Magnin zeigt sich zufrieden.

06.01.2026

Starker Jahresauftakt des FC Basel. Vor allem Xherdan Shaqiri brilliert beim Sieg gegen Slavia Prag. Mit Traumtor und Assist. Zudem holt er den Penalty heraus. Nur schiessen tut er diesen nicht. Hat Shaq nach drei Fehlschüssen ein Penalty-Verbot? Das sagt Trainer Ludovic Magnin. 

,

Michael Wegmann, Ronja Zeller

06.01.2026, 19:37

06.01.2026, 19:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel gewinnt den ersten Test 2026 mit 4:3 gegen Slavia Prag nach Rückstand zur Pause.
  • Xherdan Shaqiri bringt nach seiner Einwechslung mit einem Tor, einem Assist und einem herausgeholten Elfmeter die Wende. Auffallend: Nach drei Fehlschüssen in Serie verzichtet Shaqiri auf die Ausführung des Penaltys.
  • blue Sport redet nach dem Spiel mit FCB-Trainer Ludovic Magnin über seine Eindrücke des Spiels und über Nicht-Penaltyschütze Shaqiri. 
Mehr anzeigen

Der erste Auftritt des FC Basel im Jahr 2026 ist geglückt. Sieg gegen Slavia Prag am Dienstagnachmittag im Marbella Football Center in Spanien. Vor allem in Halbzeit zwei präsentieren sich die Basler stark, kehren gegen den tschechischen Champions-League-Teilnehmer ein 1:2 in ein 4:3.

Magnin happy: «Habe mein Team nicht so stark erwartet»

Dementsprechend ist Trainer Ludovic Magnin auch sehr zufrieden mit seinen Spielern. «Für ein erstes Testspiel war es sehr positiv, vor allem wenn man bedenkt, was die Jungs die letzten zwei Tage mit vier Einheiten trainiert haben. Ich hätte meine Mannschaft deshalb nicht so gut erwartet, es macht aber natürlich Freude.»

Xherdan Shaqiri, der nach der Pause eingewechselt wird, hat grossen Einfluss auf Spiel und Resultat. Mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck mit dem linken Aussenrist markiert er das 2:2. Zu Kaio Eduardos Führungstor gibt er den Assist. Und den Penalty, den Ibrahim Salah souverän verwandelt, holt er heraus. 

«Penaltys? Darüber haben wir noch nicht geredet»

Auffallend: Shaqiri, der zuletzt in der Liga gegen Lugano, St. Gallen und Luzern dreimal in Serie vom Penalty-Punkt gescheitert war, verzichtet auf den Elfmeter und überlässt Salah. 

blue-Experte Alex Frei hat nach dem dritten verschossenen Shaq-Penalty gefordert, dass der Superstar in der Schützen-Hierarchie erstmals wieder hinten anstehen sollte.

Dritter Fehlschuss in Folge. Shaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»

Dritter Fehlschuss in FolgeShaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»

Frei sagte Sätze wie: «Spätestens beim dritten Penalty, solltest du selber merken, dass du in der Penaltyliste nun eher dann an der Reihe bist, wenn in einem Elfmeterschiessen der 17. Schütze noch schiessen muss. Und: «Es gibt andere, die sich den Ball nehmen sollten.» Oder: «Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das so schwierig ist!»

Gab's über die Weihnachtsferien nun ein internes Penalty-Verbot für Shaqiri? Magnin muss ob der Frage schmunzeln und sagt: «Darüber haben wir noch nicht geredet. Aber dieses Mal wurde er ja gefoult und als Gefoulter musst du nicht schiessen. Von dem her bin ich schön raus aus diesem Thema. Vorerst.»

Frei über Shaqiri-Penalty: «Drei hintereinander verschossen – schon happig»

Frei über Shaqiri-Penalty: «Drei hintereinander verschossen – schon happig»

17.12.2025

