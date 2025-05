Xherdan Shaqiri, zwischen Taulant Xhaka (links) und Albian Ajeti, wurde auch Torschützenkönig der Super League Keystone

Erstmals seit 2018 ist der Torschützenkönig der Super League mit Xherdan Shaqiri ein Schweizer. Mit insgesamt 40 Torbeteiligungen brilliert der 33-Jährige dabei auch als Vorbereiter.

Der 125-fache Nationalspieler erzielte seit seiner Rückkehr zum FC Basel in der Meisterschaft 18 Tore, drei mehr als der erste Verfolger Dereck Kutesa.

Die 18 Tore sind verglichen mit anderen Super-League-Jahren kein herausragender Wert. In den letzten gut 30 Jahren hatte nur zweimal ein Torschützenkönig weniger Treffer: letzte Saison das Trio Zan Celar, Kevin Carlos und Chadrac Akolo (je 14) und 2018 Shaqiris Teamkollege Albian Ajeti mit dem FC Basel.

Aber um die Skorerqualitäten von Shaqiri richtig zu werten, reicht die Torausbeute nicht. Der 33-Jährige ist vor allem auch ein herausragender Vorbereiter, wovon 22 Assists in 43 Spielen eindrücklich zeugen. Die insgesamt 40 Skorerpunkte wurden seit 2000 nur zweimal übertroffen, durch Stéphane Chapuisat (43 in der Saison 2003/2004) und durch Richard Nuñez (42 in der Saison 2002/2003).

