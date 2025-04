Torschütze fällt über Bande Shaqiri über Jubel-Fail: «Bin froh, dass ich mich nicht verletzt habe»

Der FC Basel setzt sich dank eines Sieges gegen Lugano an der Spitze der Super League ab, doch beim Jubeln läuft nicht alles rund: Xherdan Shaqiri stürzt nach seinem Tor über die Bande, bleibt aber unverletzt.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri erzielt das 1:0 für den FC Basel beim 2:0-Sieg gegen Lugano und sorgt damit für vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

Beim Torjubel springt Shaqiri über die Bande, stürzt jedoch aufgrund seines eigenen Schwungs und verschwindet kurzzeitig hinter der Bande.

Nach dem Spiel erklärt Shaqiri lachend, dass der Sturz aus den Emotionen heraus geschah, und zeigt sich erleichtert, unverletzt geblieben zu sein. Mehr anzeigen

Bei Basel läuft derzeit alles wie am Schnürchen. Der FCB schlägt Lugano mit 2:0 während Servette in St. Gallen verliert. Zum ersten Mal in dieser Saison hat damit ein Leader der Super League vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Nun ja, fast alles läuft wie am Schnürchen. Denn beim Torjubel, da müssen die Basler nochmals über die Bücher. Zumindest Xherdan Shaqiri. Der Neuzugang erzielt nach einem Abpraller das 1:0 für den FCB. Von den Emotionen getragen macht er sich auf in Richtung Basler Fans, springt dabei über die Bande und … verschwindet.

Der Topskorer hat die Bande wohl etwas überschätzt und liegt plötzlich am Boden. Die Entwarnung kommt jedoch wenig später. Shaqiri steht wieder und lässt sich von Fans und Teamkollegen feiern. Im Interview mit blue Sport nach der Partie erklärt er: «Ich habe zu viel Schwung genommen, danach hat es mich gedreht.»

So etwas habe er noch nie gemacht: «Ist doch mal etwas Neues», sagt Shaqiri grinsend in die Kamera und ergänzt: «Es kam aus den Emotionen und ich bin froh, habe ich mich dabei nicht verletzt.»

Seinen nächsten TV-Einsatz hat der FCB-Star am Dienstagabend. Dann ist Shaqiri zu Gast im Champions-League-Studio von blue Sport. Unter anderem auf dem Programm am Dienstag: Das Duell von Shaqiris Ex-Teams Bayern München und Inter Mailand.

