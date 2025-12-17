Shaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»

Frei über Shaqiri-Penalty: «Drei hintereinander verschossen – schon happig» 17.12.2025

Xherdan Shaqiri versagen vom Penaltypunkt die Nerven – und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. blue Sport Experte Alex Frei spricht Klartext und legt dem FCB-Captain nahe, die Verantwortung abzugeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri verschiesst zum vierten Mal in dieser Saison einen Elfmeter – zum dritten Mal in Folge in der Super League.

«Ich schätze Shaq unglaublich, aber drei Fehlschüsse hintereinander – das ist schon ein bisschen happig», sagt blue Sport Experte Alex Frei.

Ludovic Magnin meint: «Ich sage besser nicht, was ich gedacht habe, als Shaqiri verschossen hat.» Mehr anzeigen

Erst gegen Lugano, dann gegen St. Gallen und jetzt auch noch in Luzern: Xherdan Shaqiri verschiesst in der Super League zum dritten Mal in Folge einen Penalty. Zudem ist er im Cup gegen Etoile Carouge vom Punkt gescheitert.

Was ist bloss los mit dem FCB-Captain, der eigentlich als sicherer Penaltyschütze gilt? Gegen Luzern schiesst Shaqiri weit übers Tor – und zeigt direkt auf den Penaltypunkt. Er scheint dem Rasen also mindestens eine Teilschuld zu geben.

Xherdan Shaqiri und der Penaltypunkt: Aktuell nicht beste Freunde. Keystone

War der Druck nach den letzten Fehlschüssen einfach zu gross? «Nein, das hat nichts mit Druck zu tun», sagt blue Sport Experte Alex Frei. «Auch ich habe mal einen Penalty verschossen, aber sicher nie im Leben drei in Folge! Ich glaube nicht einmal zwei. Spätestens beim dritten Penalty, solltest du selber merken, dass du in der Penaltyliste eher dann an der Reihe bist, wenn in einem Elfmeterschiessen der 17. Schütze noch schiessen muss.»

Experten-Kollege Daniel Gygax kann sich das Lachen nicht verkneifen – und Frei legt nach: «Ich schätze Shaq unglaublich, aber drei Fehlschüsse hintereinander – das ist schon ein bisschen happig.»

Wer schiesst den nächsten Penalty?

Während Gygax der Meinung ist, dass der 34-Jährige mit seiner Erfahrung erneut antreten soll, findet Frei, Shaqiri sollte die Verantwortung abgeben: «Es gibt andere, die sich den Ball nehmen sollten. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das so schwierig ist!»

Das hat sich wohl auch Ludovic Magnin gedacht. «Ich war mir eigentlich sicher, dass der reingeht. Denn fünf verschossene Elfmeter in Folge habe ich noch nie erlebt», sagt der FCB-Trainer nach dem Spiel im Interview mit blue Sport und schmunzelt: «Im Fussball sieht man immer wieder etwas Neues. Ich sage besser nicht, was ich gedacht habe, als Shaqiri verschossen hat.» Zuletzt hatte Philip Otele in Winterthur verschossen, jetzt erneut Shaqiri.

Wie es geht, zeigt Koba Koindredi seinen Teamkollegen. Denn in der zweiten Halbzeit in Luzern gibt es erneut einen Elfmeter. Nach seiner Einwechslung schreitet der Franzose zum Punkt und verwandelt souverän. «Ich habe gar nicht hingeschaut», so Magnin. «Koba ist cool geblieben. Es war extrem wichtig, diesen Penalty-Fluch zu besiegen.»

Ob Koindredi auch beim nächsten Penalty antritt, ist aber fraglich, da er kein Stammspieler ist und seit Oktober nicht mehr in der Startelf stand. Für Magnin ist das aktuell ohnehin zweitrangig. Er denkt lieber ans letzte Spiel vor der Winterpause, am Samstag gegen Servette. «Wir wollen das Jahr im Joggeli mit einem Sieg abschliessen.»

Magnin: «Sie wollen nicht wissen, was ich nach dem verschossenen Penalty dachte» 17.12.2025