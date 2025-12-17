Shaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dritter Fehlschuss in Folge Shaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»

Jan Arnet

17.12.2025

Frei über Shaqiri-Penalty: «Drei hintereinander verschossen – schon happig»

Frei über Shaqiri-Penalty: «Drei hintereinander verschossen – schon happig»

17.12.2025

Xherdan Shaqiri versagen vom Penaltypunkt die Nerven – und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. blue Sport Experte Alex Frei spricht Klartext und legt dem FCB-Captain nahe, die Verantwortung abzugeben.

Jan Arnet

17.12.2025, 23:39

17.12.2025, 23:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Xherdan Shaqiri verschiesst zum vierten Mal in dieser Saison einen Elfmeter – zum dritten Mal in Folge in der Super League.
  • «Ich schätze Shaq unglaublich, aber drei Fehlschüsse hintereinander – das ist schon ein bisschen happig», sagt blue Sport Experte Alex Frei.
  • Ludovic Magnin meint: «Ich sage besser nicht, was ich gedacht habe, als Shaqiri verschossen hat.»
Mehr anzeigen

Erst gegen Lugano, dann gegen St. Gallen und jetzt auch noch in Luzern: Xherdan Shaqiri verschiesst in der Super League zum dritten Mal in Folge einen Penalty. Zudem ist er im Cup gegen Etoile Carouge vom Punkt gescheitert.

Was ist bloss los mit dem FCB-Captain, der eigentlich als sicherer Penaltyschütze gilt? Gegen Luzern schiesst Shaqiri weit übers Tor – und zeigt direkt auf den Penaltypunkt. Er scheint dem Rasen also mindestens eine Teilschuld zu geben.

Xherdan Shaqiri und der Penaltypunkt: Aktuell nicht beste Freunde.
Xherdan Shaqiri und der Penaltypunkt: Aktuell nicht beste Freunde.
Keystone

War der Druck nach den letzten Fehlschüssen einfach zu gross? «Nein, das hat nichts mit Druck zu tun», sagt blue Sport Experte Alex Frei. «Auch ich habe mal einen Penalty verschossen, aber sicher nie im Leben drei in Folge! Ich glaube nicht einmal zwei. Spätestens beim dritten Penalty, solltest du selber merken, dass du in der Penaltyliste eher dann an der Reihe bist, wenn in einem Elfmeterschiessen der 17. Schütze noch schiessen muss.»

Experten-Kollege Daniel Gygax kann sich das Lachen nicht verkneifen – und Frei legt nach: «Ich schätze Shaq unglaublich, aber drei Fehlschüsse hintereinander – das ist schon ein bisschen happig.»

Wer schiesst den nächsten Penalty?

Während Gygax der Meinung ist, dass der 34-Jährige mit seiner Erfahrung erneut antreten soll, findet Frei, Shaqiri sollte die Verantwortung abgeben: «Es gibt andere, die sich den Ball nehmen sollten. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das so schwierig ist!»

Das hat sich wohl auch Ludovic Magnin gedacht. «Ich war mir eigentlich sicher, dass der reingeht. Denn fünf verschossene Elfmeter in Folge habe ich noch nie erlebt», sagt der FCB-Trainer nach dem Spiel im Interview mit blue Sport und schmunzelt: «Im Fussball sieht man immer wieder etwas Neues. Ich sage besser nicht, was ich gedacht habe, als Shaqiri verschossen hat.» Zuletzt hatte Philip Otele in Winterthur verschossen, jetzt erneut Shaqiri.

Wie es geht, zeigt Koba Koindredi seinen Teamkollegen. Denn in der zweiten Halbzeit in Luzern gibt es erneut einen Elfmeter. Nach seiner Einwechslung schreitet der Franzose zum Punkt und verwandelt souverän. «Ich habe gar nicht hingeschaut», so Magnin. «Koba ist cool geblieben. Es war extrem wichtig, diesen Penalty-Fluch zu besiegen.»

Broschinski beendet Torflaute. Koindredi macht's besser als Shaqiri und versenkt Penalty – Basel schlägt Luzern

Broschinski beendet TorflauteKoindredi macht's besser als Shaqiri und versenkt Penalty – Basel schlägt Luzern

Ob Koindredi auch beim nächsten Penalty antritt, ist aber fraglich, da er kein Stammspieler ist und seit Oktober nicht mehr in der Startelf stand. Für Magnin ist das aktuell ohnehin zweitrangig. Er denkt lieber ans letzte Spiel vor der Winterpause, am Samstag gegen Servette. «Wir wollen das Jahr im Joggeli mit einem Sieg abschliessen.»

Magnin: «Sie wollen nicht wissen, was ich nach dem verschossenen Penalty dachte»

Magnin: «Sie wollen nicht wissen, was ich nach dem verschossenen Penalty dachte»

17.12.2025

Luzern – Basel 1:2

Luzern – Basel 1:2

Super League | 18. Runde | Saison 25/26

17.12.2025

Meistgelesen

Putin nennt Europas Regierungschefs «Schweine» +++ Estland beginnt mit Bau von Bunkern an Grenze zu Russland
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
US-Senat beschliesst stärkere Kontrolle von Pete Hegseth
Shaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»
Plakette am Weissen Haus überzieht Biden mit Spott

Super League

Plange glänzt mit Viererpack. GC zerlegt YB im Wankdorf in seine Einzelteile

Plange glänzt mit ViererpackGC zerlegt YB im Wankdorf in seine Einzelteile

FCZ spät geschlagen. Behrens schiesst Lugano in der Nachspielzeit zum Sieg

FCZ spät geschlagenBehrens schiesst Lugano in der Nachspielzeit zum Sieg

Schwere Knieverletzung. Saisonende für St. Gallens Behar Neziri

Schwere KnieverletzungSaisonende für St. Gallens Behar Neziri