Mit einem Tor und drei Assists gegen Servette setzt Xherdan Shaqiri ein weiteres Ausrufezeichen in der Super League. Der 33-Jährige ist auf dem Weg zum besten Basler Skorer der Liga-Geschichte – nur der Allzeitrekord von Stéphane Chapuisat scheint schwer zu erreichen.

Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri brilliert in der Super League mit bisher 35 Skorerpunkten – obwohl er erst am 5. Spieltag sein Debüt gab.

Mit 20 Assists hat er den bisherigen Rekord von Servettes Miroslav Stevanovic eingestellt und strebt nun weitere Bestmarken an.

Um den Allzeitrekord von 43 Skorerpunkten (Chapuisat, 2003/04) zu brechen, braucht Shaqiri in den letzten vier Spielen acht weitere Torbeteiligungen. Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri verzaubert die Super League. Bei der Matchdemonstration gegen Servette glänzte der offensive Mittelfeldspieler mit einem Tor und drei Assists.

In der laufenden Saison steht Shaqiri bereits bei unglaublichen 35 Skorerpunkten. Dies, obwohl Shaqiri nach seinem Wechsel aus der MLS erst ab dem 5. Spieltag an der Meisterschaft teilnahm und anfangs nur als Einwechselspieler eingesetzt wurde. Seine erste Torbeteiligung hatte er erst am 9. Spieltag.

Dennoch ist Shaqiri kurz davor, Super-League-Rekorde zu brechen. Den Rekord für die meisten Assists in einer Saison hat Shaqiri bereits eingestellt: Servettes Miroslav Stevanovic gab in der Saison 2020/21 20 Assists, genau so viele hat «Shaq» derzeit auch auf seinem Konto.

Ein weiterer Rekord wird schwer zu knacken: Derjenige der meisten Torbeteiligungen in einer Super-League-Saison. Stephané Chapuisat schaffte in der Saison 2003/04 satte 43 Skorerpunkte, davon 24 Tore.

Shaq liegt in den verbleibenden vier Spielen noch acht Torbeteiligungen von dieser Marke weg, müsste also zwei Skorer pro Spiel erzielen, um den Rekord einzustellen. Die bisher zweitbeste Marke geht ebenfalls auf das Konto eines YB-Akteurs (Hakan Yakin, 39 Skorerpunkte 2007/08) und auch auf Rang 3 liegt mit Seydou Doumbia ein ehemaliger YB-Akteur (37 Punkte in der Saison 2009/10).

Ebenfalls auf 37 Torbeteiligungen brachte es Alex Frei für den FC Basel in der Saison 2010/11. Diese Marke dürfte für Shaqiri gut knackbar sein. Damit könnte der 33-Jährige der beste Basler Skorer der Super-League-Geschichte werden.

Die besten Saison-Skorer seit Einführung der Super League

🥇 Stephané Chapuisat (YB), 43 Skorerpunkte

24 Tore, 19 Assists in der Saison 2003/04

🥈 Hakan Yakin (YB), 39 Skorerpunkte

24 Tore, 15 Assists in der Saison 2007/08

🥉 Seydou Doumbia (YB), 37 Skorerpunkte

30 Tore, 7 Assists in der Saison 2009/10

🥉 Alex Frei (Basel), 37 Skorerpunkte

27 Tore, 10 Assists in der Saison 2010/11

Die besten 3 Skorer pro Saison seit 2003/04

Saison 2003/04

1. Stephané Chapuisat (YB) 24 Tore, 19 Assists, 43 Skorerpunkte

2. Leandro (YB) 16 Tore, 17 Assists, 33 Skorerpunkte

3. Richard Nunez (GC), 17 Tore, 15 Assists, 32 Skorerpunkte

Saison 2004/05

1. Christian Gimenez (Basel) 27 Tore, 2 Assists, 29 Skorerpunkte

2. Mauro Lustrinelli (Thun) 20 Tore, 4 Assists, 24 Skorerpunkte

3. Stephané Chapuisat (YB), 15 Tore, 6 Assists, 21 Skorerpunkte

Saison 2005/06

1. Matias Delgado (Basel) 18 Tore, 12 Assists, 30 Skorerpunkte

2. Alhassane Keita (Zürich), 20 Tore, 7 Assists, 27 Skorerpunkte

3. Raffael (Zürich), 14 Tore, 12 Assists, 26 Skorerpunkte

Saison 2006/07

1. Mladen Petric (Basel), 19 Tore, 2 Assists, 21 Skorerpunkte

2. Raffael (Zürich), 13 Tore, 4 Assists, 17 Skorerpunkte

3. Francisco Aguirre (St.Gallen), 16 Tore, kein Assist, 16 Skorerpunkte

Saison 2007/08

1. Hakan Yakin (YB) 24 Tore, 15 Assists, 39 Skorerpunkte

2. Thomas Häberli (YB), 18 Tore, 14 Assists, 32 Skorerpunkte

3. Raul Bobadilla (GC), 18 Tore, 7 Assists, 25 Skorerpunkte

Saison 2008/09

1. Almen Abdi (Zürich), 19 Tore, 12 Assists, 31 Skorerpunkte

2. Seydou Doumbia (YB), 20 Tore, 10 Assists, 30 Skorerpunkte

3. Eric Hassli (Zürich), 17 Tore, 10 Assists, 27 Skorerpunkte

Saison 2009/10

1. Seydou Doumbia (YB), 30 Tore, 7 Assists, 37 Skorerpunkte

2. Marco Streller (Basel), 21 Tore, 11 Assists, 32 Skorerpunkte

3. Cristian Ianu (Aarau), 21 Tore, 8 Assists, 29 Skorerpunkte

Saison 2010/11

1. Alex Frei (Basel), 27 Tore, 10 Assists, 37 Skorerpunkte

2. Hakan Yakin (Luzern), 12 Tore, 14 Assists, 26 Skorerpunkte

3. Henri Bienvenu (YB), 16 Tore, 7 Assists, 23 Skorerpunkte

Saison 2011/12

1. Alex Frei (Basel), 24 Tore, 11 Assists, 35 Skorerpunkte

2. Marco Streller (Basel), 13 Tore, 11 Assists, 24 Skorerpunkte

3. Xherdan Shaqiri (Basel), 9 Tore, 9 Assists, 18 Skorerpunkte

Saison 2012/13

1. Oscar Scarione (St.Gallen), 21 Tore, 9 Assists, 30 Skorerpunkte

2. Valentin Stocker (Basel), 6 Tore, 17 Assists, 23 Skorerpunkte

3. Marco Streller (Basel), 14 Tore, 8 Assists, 22 Skorerpunkte

Saison 2013/14

1. Shkëlzen Gashi (GC), 19 Tore, 7 Assists, 26 Skorerpunkte

2. Valentin Stoker (Basel), 13 Tore, 8 Assists, 21 Skorerpunkte

3. Sven Lüscher (Aarau), 8 Tore, 13 Assists, 21 Skorerpunkte

Saison 2014/15

1. Shkëlzen Gashi (Basel), 22 Tore, 7 Assists, 29 Skorerpunkte

2. Marco Schneuwly (Luzern), 17 Tore, 8 Assists, 25 Skorerpunkte

3. Guillaume Hoarau (YB), 17 Tore, 5 Assists, 22 Skorerpunkte

Saison 2015/16

1. Munas Dabbur (GC), 19 Tore, 13 Assists, 32 Skorerpunkte

2. Yoric Ravet (GC/YB), 13 Tore, 17 Assists, 30 Skorerpunkte

3. Guillaume Hoarau (YB), 18 Tore, 9 Assists, 27 Skorerpunkte

Saison 2016/17

1. Ezgjan Alioski (Lugano), 16 Tore, 14 Assists, 30 Skorerpunkte

2. Guillaume Hoarau (YB), 18 Tore, 5 Assists, 23 Skorerpunkte

3. Mohamed Elyounoussi (Basel), 10 Tore, 13 Assists, 23 Skorerpunkte

Saison 2017/18

1. Mohamed Elyounoussi (Basel), 11 Tore, 15 Assists, 26 Skorerpunkte

2. Albian Ajeti (St.Gallen/Basel), 17 Tore, 5 Assists, 22 Skorerpunkte

3. Guillaume Hoarau (YB), 15 Tore, 6 Assists, 21 Skorerpunkte

Saison 2018/19

1. Guillaume Hoarau (YB), 24 Tore, 6 Assists, 30 Skorerpunkte

2. Raphaël Nuzzolo (Xamax), 14 Tore, 14 Assists, 28 Skorerpunkte

3. Albian Ajeti (Basel), 14 Tore, 8 Assists, 22 Skorerpunkte

Saison 2019/20

1. Jean-Pierre Nsame (YB), 32 Tore, 3 Assists, 35 Skorerpunkte

2. Cedric Itten (St.Gallen), 19 Tore, 6 Assists, 25 Skorerpunkte

3. Ermedin Demirovic (St.Gallen), 14 Tore, 7 Assists, 21 Skorerpunkte

Saison 2020/21

1. Jean-Pierre Nsame (YB), 19 Tore, 8 Assists, 27 Skorerpunkte

2. Arthur Cabral (Basel), 18 Tore, 3 Assists, 21 Skorerpunkte

3. Antonio Marchesano (Zürich), 13 Tore, 6 Assists, 19 Skorerpunkte

Saison 2021/22

1. Assan Ceesay (Zürich), 20 Tore, 10 Assists, 30 Skorerpunkte

2. Jordan (YB), 22 Tore, 3 Assists, 25 Skorerpunkte

3. Miroslav Stevanovic (Servette), 4 Tore, 20 Assists, 24 Skorerpunkte

Saison 2022/23

1. Cedric Itten (YB), 19 Tore, 8 Assists, 27 Skorerpunkte

2. Jean-Pierre Nsame (YB), 21 Tore, 4 Assists, 25 Skorerpunkte

3. Zan Celar (Lugano), 16 Tore, 3 Assists, 19 Skorerpunkte

Saison 2023/24

1. Renato Steffen (Lugano), 6 Tore, 13 Assists, 19 Skorerpunkte

2. Chadrac Akolo (St.Gallen), 14 Tore, 4 Assists, 18 Skorerpunkte

3. Kevin Carlos (Yverdon), 14 Tore, 4 Assists, 18 Skorerpunkte

Saison 2024/25* noch 4 Runden ausstehend

1. Xherdan Shaqiri (Basel), 15 Tore, 20 Assists, 35 Skorerpunkte

2. Miroslav Stevanovic (Servette), 10 Tore, 9 Assists, 19 Skorerpunkte

3. Bénie Traoré (Basel), 11 Tore, 7 Assists, 18 Skorerpunkte

