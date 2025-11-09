  1. Privatkunden
Rolf Fringer redet sich in Rage «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen, das finde ich fürchterlich»

Patrick Lämmle

9.11.2025

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

08.11.2025

Nach der 0:1-Niederlage gegen Thun müssen sich die Servette-Spieler von ihren eigenen Fans etwas anhören. Für Rolf Fringer ein absolutes Unding.

Patrick Lämmle

09.11.2025, 12:00

09.11.2025, 12:45

Servette verliert am Samstagabend zuhause gegen Thun 0:1. Den alles entscheidenden Treffer erzielt Bertone in der 90. Minute per Freistoss. Ein super Tor. Während der Thuner Höhenflug weiter geht, haben die Genfer auf der anderen Seite nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Barrage-Platz. Nach der Partie sieht man, wie die Servette-Spieler vor die Fan-Kurve schreiten und sich mit den Fans austauschen.

Traumtor im Video. Bertone schiesst Thun in der 90. Minute per Freistoss zum Sieg

Traumtor im VideoBertone schiesst Thun in der 90. Minute per Freistoss zum Sieg

Der Puls von blue Sport Experte Rolf Fringer schiesst bei solchen Bildern in die Höhe. «Das ist eine Mode, die mir weh tut. Mit dem müsste man schon lange aufhören.» Natürlich hinke Servette aktuell den eigenen Erwartungen hinterher, aber das sei noch lange kein Grund, dass sich die Spieler von irgendwelchen «Vögeln» beschimpfen lassen müssen. Sich bei den Fans bedanken und dann ab in die Kabine, so würde das Fringer handhaben. «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen, das finde ich fürchterlich.»

Admir Mehmedi pflichtet Rolf Fringer bei, äussert sich allerdings etwas zurückhaltender. Die ganze Diskussion gibts im Video oben.

Highlights und Stimmen zum Spiel

Servette – Thun 0:1

Servette – Thun 0:1

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

Morandi: «Thun macht schon etwas richtig»

Morandi: «Thun macht schon etwas richtig»

08.11.2025

Bertone: «Wir bleiben am Boden»

Bertone: «Wir bleiben am Boden»

08.11.2025

