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Meisterumzug im Stream Die Thuner Helden lassen es noch einmal krachen

Patrick Lämmle

15.5.2026

Die Thuner kommen gar nicht mehr aus dem Feiern heraus. Nach der Meisterfeier ohne Pokal, dem Ibiza-Abstecher und der Feier mit Pokal, folgt nun noch die offizielle Feier inklusive Meisterumzug. Hier kannst du die grosse Party im Live-Stream verfolgen.

Patrick Lämmle

15.05.2026, 15:55

15.05.2026, 16:54

Die Eckdaten der offiziellen Thuner Meisterfeier

  • 14 Uhr: Eintreffen beim Visana Stadion.
  • 16 Uhr: Abmarsch Meisterumzug Richtung Stadthofplatz Thun.
  • 18 Uhr: Start offizielle Feier mit Spielerpräsentation, Special Acts, DJ Jack Dylan & Mauro Lustrinelli, Festbetrieb und vieles mehr.
  • Mitternacht: Schliessung Festgelände. Die Stadt Thun bewilligt für alle Gastronomiebetriebe auf dem ganzen Stadtgelände eine Freinacht.
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