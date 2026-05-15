Die Thuner Helden lassen es noch einmal krachen

Die Thuner kommen gar nicht mehr aus dem Feiern heraus. Nach der Meisterfeier ohne Pokal, dem Ibiza-Abstecher und der Feier mit Pokal, folgt nun noch die offizielle Feier inklusive Meisterumzug. Hier kannst du die grosse Party im Live-Stream verfolgen.
Die Eckdaten der offiziellen Thuner Meisterfeier
- 14 Uhr: Eintreffen beim Visana Stadion.
- 16 Uhr: Abmarsch Meisterumzug Richtung Stadthofplatz Thun.
- 18 Uhr: Start offizielle Feier mit Spielerpräsentation, Special Acts, DJ Jack Dylan & Mauro Lustrinelli, Festbetrieb und vieles mehr.
- Mitternacht: Schliessung Festgelände. Die Stadt Thun bewilligt für alle Gastronomiebetriebe auf dem ganzen Stadtgelände eine Freinacht.