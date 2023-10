Sforza: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vogel nächste Woche noch Trainer ist»

Sforza: «Kann mir nicht vorstellen, dass Heiko Vogel nächste Woche noch Trainer ist» Der FC Basel steckt tief in der Krise. blue Sport Experte Ciriaco Sforza geht davon aus, dass Heiko Vogel entlassen wird. 30.10.2023

Der FC Basel steckt tief in der Krise. Nach dem erneut desolaten Auftritt am Sonntag in Lausanne steht Heiko Vogel auf der Abschussrampe. Das glauben die blue Sport Experten Ciriaco Sforza und Christian Schneuwly.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Turnaround unter Heiko Vogel bleibt aus. Die desaströse Bilanz unter seiner Leitung: Vier Spiele, vier Niederlagen, null Tore. Den Posten als Sportchef ist Vogel bereits los, jetzt wackelt auch sein Trainerstuhl gewaltig.

Ciriaco Sforza spricht bei blue Sport Klartext und sagt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Heiko Vogel nächste Woche noch Trainer ist.»

Und blue Sport Experte Christian Schneuwly sagt nach der 0:3-Klatsche des FCB gegen Aufsteiger Lausanne: «Es sieht nicht danach aus, dass Vogel noch der richtige Trainer ist für den FC Basel.» Mehr anzeigen

Beim FC Basel brennt die Hütte: Vier Niederlagen in Serie, fünf Punkte nach elf Spielen. Das letzte Mal jubelte der FCB in der Super League am 30. Juli beim 5:2-Erfolg gegen Winterthur.

Seither verabschiedete sich der FC Basel aus dem Rennen um einen Startplatz im Europacup und übernahm in der Liga die rote Laterne. Ende September feuerte die Basler Chefetage Trainer Timo Schultz nach sieben Ligaspielen und setzte auf den mittlerweile ehemaligen Sportchef Heiko Vogel an der Seitenlinie.

Doch die Bilanz unter dem 47-jährigen Deutschen schaut noch düsterer aus als jene von Schultz. Aus vier Spielen resultieren null Punkte, null Tore, zehn Gegentore. Der FC Basel stellt zusammen mit dem FC Winterthur die anfälligste Defensive der Liga.

Schneuwly: «Es sieht nach Trennung aus»

Ist Heiko Vogel noch der richtige Mann für den FC Basel? Als Sportchef stellte er im vergangenen Sommer einen Kader zusammen, der bislang bei weitem nicht zu überzeugen weiss und als Trainer hat er in dieser Saison bislang nur verloren.

Zur aktuellen FCB-Misere will sich der FCB-Coach offenbar nicht äussern. Vogel erschien nach der 0:3-Klatsche gegen Aufsteiger Lausanne am vergangenen Sonntag bei blue Sport nicht zum Interview. «Es sieht nicht danach aus, dass Vogel noch der richtige Trainer ist für den FC Basel», sagt blue Sport Experte Christian Schneuwly. Der 35-Jährige hat gar das Gefühl, dass die Tage von Vogel beim FC Basel angezählt sind. Der Fakt, dass Heiko Vogel beim Interview fernbleibt, verleitet Schneuwly zur Aussage: «Es sieht nach Trennung aus.»

Mit einer soliden Defensive zu «mindestens mal» einem Punkt

Dass Geduld in Trainersachen nicht die Tugend des FC Basels ist, zeigt ein Blick in die jüngste Vergangenheit. Der letzte Trainer, der mehr als ein Jahr als FCB-Coach amtete, war Marcel Koller. Der Zürcher coachte die Basler von August 2018 bis August 2020. Seither standen mit Ciriaco Sforza, Patrick Rahmen, Guillermo Abascal, Alex Frei, Timo Schultz und Heiko Vogel sechs Trainer an der Seitenlinie des FC Basel – und das innerhalb dreier Jahren.

Fährt der FC Basel mit seiner Trainerpolitik fort, dürfte die Luft für Heiko Vogel schon ganz dünn sein. Zwar stärkte David Degen am Sonntag Vogels Rücken, betonte aber klar: «Am Ende des Tages brauchen wir Ergebnisse.»

«Unter der Woche hast du Cup in Kriens, dann hast du Yverdon zuhause. Und die anderen Teams punkten alle», macht Ciriaco Sforza auf die prekäre Situation aufmerksam und ergänzt: «Wenn ich das Interview von Degen höre, kann ich mir nicht vorstellen, dass Heiko Vogel nächste Woche noch Trainer ist.»

Um den Turnaround zu schaffen, empfiehlt blue Sport Experte Christian Schneuwly folgende Taktik: «Defensiv gut stehen und aggressiv in den Zweikämpfen sein. So hast du mindestens mal einen Punkt, wenn du kein Tor kriegst.» Und Punkte braucht der FCB dringendst, will er den Kopf noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen.