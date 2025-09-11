  1. Privatkunden
Barthélémy Constantin «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Tobias Benz

11.9.2025

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport über den Begriff einer «erfolgreichen Saison». Das sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

11.09.2025

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport darüber, was im Wallis eine «erfolgreiche Saison» ausmacht. So eine sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

Redaktion blue Sport

11.09.2025, 22:00

11.09.2025, 22:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Barthélémy Constantin erklärt gegenüber blue Sport, was er in Sion erwartet, um von einer «erfolgreichen Saison» sprechen zu können.
  • Der Sion-Sportchef legt nebst sportlichen Erfolgen auch viel Wert auf Fortschritte, die nichts mit der Super-League-Tabelle zu tun haben. Dabei steht die Jugendarbeit im Wallis besonders im Fokus.
803 Tage ist Sion-Trainer Didier Tholot mittlerweile schon im Amt. Als der 61-Jährige 2023 die Stelle antrat, hätte das wohl niemand für möglich gehalten. Doch beim FC Sion hat sich einiges verändert.

Das unterstreichen auch die Worte Barthélémy Constantins, der mit blue Sport über die Begrifflichkeit einer «erfolgreichen Saison» spricht. Diese muss für den Sion-Sportchef nicht unbedingt mit sportlichem Erfolg zusammenhängen. 

Was genau sich Barthélémy Constantin unter einer erfolgreichen Saison der Walliser vorstellt, erfährst du im Video oben.

