«Das ist einfach hochnäsig» Sion-Legende Bregy nervt sich über kläglichen Panenka-Versuch

Andreas Lunghi

1.11.2025

Georges Bregy nervt sich über kläglicher Panenka-Versuch

Georges Bregy nervt sich über kläglicher Panenka-Versuch

01.11.2025

Im Spiel gegen Leader Thun erhält Sion in der 28. Minute einen Penalty zugesprochen. Ali Kabacalman tritt an – und scheitert kläglich mit einem Lupfer durch die Mitte. Georges Bregy nervt sich über die Hochnäsigkeit.

Andreas Lunghi

01.11.2025, 21:15

Highlights im Video. Thuns Höhenflug geht auch gegen Sion weiter

Highlights im VideoThuns Höhenflug geht auch gegen Sion weiter

Wenn er reingeht, sieht der Torhüter schlecht aus, wenn er daneben geht, ist es eine Blamage für den Schützen: der Panenka – der Lupfer durch die Mitte beim Elfmeter, der nach Antonin Panenka benannt wurde, der ihn im EM-Finale 1976 bekannt machte.

Zu einem solchen setzt Sions Ali Kabacalman in der 28. Minute beim Auswärtsspiel in Thun an – und scheitert kläglich. Thuns Torhüter Niklas Steffen springt in die rechte Ecke und sieht zu, wie der Ball durch die Mitte über die Latte geht. Es wäre das zwischenzeitliche 2:0 für Sion gewesen.

Dähler verschuldet Elfmeter – Kabacalman scheitert mit Panenka

Dähler verschuldet Elfmeter – Kabacalman scheitert mit Panenka

01.11.2025

«Das ist einfach hochnäsig», sagt Experte und Sion-Legende Georges Bregy im blue Sport Studio. Ein Penalty könne mal an den Pfosten gehen oder vom Torhüter gehalten werden, er begreife aber nicht, dass Kabacalman in einer solchen Situation nicht einfach scharf durch die Mitte oder in die Ecke schiesse.

«Hochmut kommt vor dem Fall. Normalerweise wird diese Hochnäsigkeit bestraft», schliesst der 67-Jährige im Halbzeit-Studio von blue Sport ab. Er sollte recht behalten. Thun erzielt knapp zehn Minuten später den Ausgleich und gewinnt die Partie am Ende mit 2:1.

Thun – Sion 2:1

Thun – Sion 2:1

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

