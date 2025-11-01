Georges Bregy nervt sich über kläglicher Panenka-Versuch 01.11.2025

Im Spiel gegen Leader Thun erhält Sion in der 28. Minute einen Penalty zugesprochen. Ali Kabacalman tritt an – und scheitert kläglich mit einem Lupfer durch die Mitte. Georges Bregy nervt sich über die Hochnäsigkeit.

Wenn er reingeht, sieht der Torhüter schlecht aus, wenn er daneben geht, ist es eine Blamage für den Schützen: der Panenka – der Lupfer durch die Mitte beim Elfmeter, der nach Antonin Panenka benannt wurde, der ihn im EM-Finale 1976 bekannt machte.

Zu einem solchen setzt Sions Ali Kabacalman in der 28. Minute beim Auswärtsspiel in Thun an – und scheitert kläglich. Thuns Torhüter Niklas Steffen springt in die rechte Ecke und sieht zu, wie der Ball durch die Mitte über die Latte geht. Es wäre das zwischenzeitliche 2:0 für Sion gewesen.

«Das ist einfach hochnäsig», sagt Experte und Sion-Legende Georges Bregy im blue Sport Studio. Ein Penalty könne mal an den Pfosten gehen oder vom Torhüter gehalten werden, er begreife aber nicht, dass Kabacalman in einer solchen Situation nicht einfach scharf durch die Mitte oder in die Ecke schiesse.

«Hochmut kommt vor dem Fall. Normalerweise wird diese Hochnäsigkeit bestraft», schliesst der 67-Jährige im Halbzeit-Studio von blue Sport ab. Er sollte recht behalten. Thun erzielt knapp zehn Minuten später den Ausgleich und gewinnt die Partie am Ende mit 2:1.