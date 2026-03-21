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Aus der Serie C in die Super League Sion-Torjäger Nivokazi über seinen steilen Aufstieg

Björn Lindroos

21.3.2026

Sion-Torjäger Nivokazi über seinen steilen Aufstieg

Sion-Torjäger Nivokazi über seinen steilen Aufstieg

Sion-Stürmer Rilind Nivokazi zeigt bisher eine starke Saison in der Super League. Gegenüber blue Sport spricht er über seinen steinigen Weg in die Super League und schwärmt von Trainer Tholot.

21.03.2026

Sion-Stürmer Rilind Nivokazi zeigt bisher eine starke Saison in der Super League. Gegenüber blue Sport spricht er über seinen steinigen Weg in die Super League und schwärmt von Trainer Tholot.

Björn Lindroos

21.03.2026, 16:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rilind Nivokazi ist mit elf Toren Sions bester Torschütze und stand in dieser Super-League-Saison in jedem Spiel in der Startelf.
  • Vor seinem Wechsel in die Schweiz 2021 kam er in Italiens Serie C kaum zum Einsatz, ehe er sich über mehrere Stationen bis in die Super League hocharbeitete.
  • Besonders seine starke Zeit in Bellinzona und die Unterstützung von Trainer Didier Tholot halfen ihm, bei Sion den endgültigen Durchbruch zu schaffen.
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Mit elf Toren in der laufenden Super-League-Saison ist Rilind Nivokazi der beste Torschütze des FC Sion. Der 30-Jährige stand in dieser Saison in jedem Spiel in der Startelf der Sittener. Doch das war nicht immer so.

Bevor Nivokazi im Sommer 2021 zu Chiasso in die Schweiz wechselte, kam er in Italien fast nicht zum Einsatz. «Ich hatte in der Serie C Mühe. Ich kam kaum zum Einsatz und konnte mich mit der Spielphilosophie nicht so recht anfreunden», erzählt er gegenüber blue Sport. «Also beschloss ich, in die Schweiz zu gehen.»

18 Tore in der Challenge League

Ein Entscheid, der sich auszahlen sollte. Über Chiasso, Rapperswil, Lugano und Bellinzona landet der Stürmer schliesslich 2025 bei Sion. Den Wechsel in die Super League verdient er sich mit einer starken Challenge-League-Saison mit 18 Toren bei Bellinzona.

«Das Jahr in Bellinzona hat mir sehr geholfen, weil es mir das gegeben hat, was ich brauchte. Es hat mich reifen lassen», so Nivokazi rückblickend.

Im Wallis setzt man voll auf den kosovarisch-italienischen Doppelbürger. Trainer Didier Tholot hilft dem Stürmer. «Er hat während seiner aktiven Zeit ähnliche Momente wie ich erlebt. Das hilft mir», schwärmt Nivokazi von seinem Trainer.

Die nächste Chance auf weitere Tore bekommt Rilind Nivokazi am Samstagabend. Dann trifft sein Team im Tourbillon auf St. Gallen.

FC Sion - FC St.Gallen 1879
FC Sion - FC St.Gallen 1879

Sa 21.03. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Sion - FC St.Gallen 1879

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