Sion-Trainer Tholot: «Offensiv haben wir ein Problem»

Trainer Didier Tholot geht mit dem FC Sion in seine dritte Saison in Folge und will mit zahlreichen Neuzugängen den nächsten Schritt vorwärtsmachen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Endlich geht es wieder los. Die Super League startet am Freitag, 25. Juli. Die Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion gibt es ab 20 Uhr im Free TV auf blue Zoom.

Der FC Sion hat sich in der Sommerpause zahlreich verstärkt und peilt die Qualifikation für die Championship Group an.

Im Gespräch mit blue Sport erklärt Trainer Didier Tholot, in welchem Bereich sich die Sittener noch arg verbessern müssen. Mehr anzeigen

Im ersten Vertragsjahr führt Didier Tholot den FC Sion zurück in die Super League, im zweiten Jahr etablieren sich die Walliser unter dem 61-Jährigen in der höchsten Schweizer Spielklasse. Und auch wenn man die Championship Group verpasst und Präsident Christian Constantin öffentlich Kritik äussert, bleibt Tholot auf dem Trainerstuhl.

Welche Ziele verfolgen Tholot und seine Schützlinge vor der dritten gemeinsamen Spielzeit in Folge? «Wir werden versuchen, die Fehler der letzten Saison zu vermeiden. Es ist schwierig, die Top 6 als einziges Ziel auszurufen. Wir wollen es einfach besser machen. Letzte Saison waren wir bereits sehr nahe dran. Dieses Jahr soll es nun klappen», sagt Tholot im Gespräch mit blue Sport.

Flaute in der Offensive

Zahlreiche Neuzugänge sollen mithelfen, den nächsten Schritt nach vorne zu bewerkstelligen. «Es ist wichtig, Spieler zu haben, die der Belastung standhalten, damit wir Jahr für Jahr unsere Ziele höher schrauben können», sagt Tholot.

So verpflichten die Walliser im Transfer-Sommer Torhüter Antoni Racioppi, in der Abwehr wird die Kaufoption für Kreshnik Hajrizi gezogen und offensiv soll Rilind Nivokazi, vergangene Saison zweitbester Torschütze in der Challenge League, für Torjubel sorgen.

Denn für Tholot ist klar: «Offensiv haben wir ein Problem. Wir haben nur 41 Tore geschossen. Das sind 30 Prozent weniger als die Spitzenteams. Wir wollen uns um 20 bis 25 Prozent steigern, sowohl defensiv als auch offensiv.»