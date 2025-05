Kittel: «Wir haben die Überzahl gut ausgenutzt» 14.05.2025

Einen brisanteren Abstiegskampf gibts wohl nicht: 2 Runden vor Schluss müssen mit Sion, GC, Winterthur und Yverdon noch 4 Teams um den Ligaerhalt zittern. Hier kommt die Übersicht.

Die Spieler würden Bleiwesten tragen, hat der neue GC-Sportchef Alain Sutter nach der 0:3-Pleite im Derby gegen den FCZ gesagt. Es war die dritte Pleite in Serie – GC fällt auf den letzten Platz.

Am Mittwochabend dann der 5:0-Triumph über den direkten Abstiegskonkurrenten Yverdon im Letzigrund. Von den Bleiwesten ist nach Schlusspfiff nichts mehr zu sehen. Doppeltorschütze Sonny Kittel meint zu blue Sport: «Das war ein elementar wichtiges Spiel für uns. Ehrlich gesagt, war das ein glücklicher Spielverlauf.» Er spricht die sehr dumme gelb-rote Karte von Yverdon-Stürmer Tavares in der 5. Minute an.

Kittel will nun die Euphorie mitnehmen, «wir haben noch nichts erreicht. Es stehen noch zwei Spiele an, in welchen wir alles raushauen müssen.»

Der Abstimmungskampf verspricht Spannung pur! Yverdon, Winterthur und GC droht noch der direkte Abstieg. Und auch Sion ist noch in Barrage-Gefahr. Am Samstag kommt's gleich zu Direktduellen der 4 Zitter-Klubs. Winterthur empfängt am Samstag um 18:00 Uhr Yverdon zum Showdown und Sion um 20:30 Uhr dann GC.

So sieht die Tabelle der Relegation Group derzeit aus:

Spannung pur: Die Tabelle zwei Spieltage vor Schluss.

Skurril im Abstiegskrimi: Jeder Klub hat zumindest das Erreichen der Barrage und somit den Ligaerhalt in den eigenen Füssen.

Restprogramm Sion

Im schlechtesten Fall droht den Wallisern noch der Fall in die Barrage. Doch auch das ist unwahrscheinlich. Dazu müsste das Team von Didier Tholot beide Partien verlieren und sowohl Winterthur als auch GC jeweils 6 Punkte einfahren. Holt Sion einen Punkt ist der Ligaerhalt auf sicher – aufgrund der viel besseren Tordifferenz.

Restprogramm GC

GC liegt nach dem 5:0 derzeit auf dem rettenden Platz 10. Zwei Siege im Wallis und gegen St. Gallen reichen quasi sicher. Winterthur müsste bei ebenfalls zwei Siegen zusätzlich 16 Tore aufholen. Eigentlich unmöglich.

Restprogramm Winterthur

Das Team von Uli Forte hat als einziges der vier Teams noch zwei Heimspiele vor der Brust. Mit einem Dreier gegen Yverdon ist mindestens die Barrage auf sicher, mit zwei Siegen darf man gar vom direkten Ligaerhalt und Platz 10 träumen.

Restprogramm Yverdon

Runde 37: Winterthur – Yverdon

Runde 38: Yverdon – Zürich

Yverdon hat die schlechtesten Karten in der Hand. Verliert das Team von Paolo Tramezzani auf der Schützenwiese ist Winterthur ausser Reichweite. Dann muss man hoffen, dass GC im Wallis Punkte liegen lässt. Im Gegenzug reichen 2 Siege zwar nicht fix für den rettenden Platz 10, aber immerhin mindestens für Platz 11.

