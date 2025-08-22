  1. Privatkunden
Transfer Jakub Kadak wechselt von Luzern nach Prag

SDA

22.8.2025 - 14:09

Jakub Kadak verlässt den FC Luzern und wechselt zu Dukla Prag
Jakub Kadak verlässt den FC Luzern und wechselt zu Dukla Prag
Keystone

Jakub Kadak verlässt den FC Luzern.

Keystone-SDA

22.08.2025, 14:09

22.08.2025, 14:23

Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Dukla Prag. Der Slowake ist während drei Jahren für die Innerschweizer aufgelaufen.

