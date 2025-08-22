Übersicht
SDA
22.8.2025 - 14:09
Jakub Kadak verlässt den FC Luzern.
Keystone-SDA
22.08.2025, 14:09
22.08.2025, 14:23
Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Dukla Prag. Der Slowake ist während drei Jahren für die Innerschweizer aufgelaufen.
🔁 𝐉𝐚𝐤𝐮𝐛 𝐊𝐚𝐝á𝐤 𝐰𝐞𝐜𝐡𝐬𝐞𝐥𝐭 𝐧𝐚𝐜𝐡 𝐓𝐬𝐜𝐡𝐞𝐜𝐡𝐢𝐞𝐧 𝐳𝐮 𝐅𝐊 𝐃𝐮𝐤𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐠Der 24-jährige Mittelfeldspieler stiess vor drei Jahren von AS Trenčín zum FC Luzern. Für den FC Luzern absolvierte der Slowake 72 Pflichtspiele und erzielte dabei 10 Tore sowie… pic.twitter.com/4SIkc1220J— FC Luzern (@FCL_1901) August 22, 2025
Der 24-jährige Mittelfeldspieler stiess vor drei Jahren von AS Trenčín zum FC Luzern. Für den FC Luzern absolvierte der Slowake 72 Pflichtspiele und erzielte dabei 10 Tore
