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Klappt es heute mit dem Sensationstitel? So plant der FC Thun jetzt die grosse Meisterparty 

Syl Battistuzzi

2.5.2026

Thun-Superfan Binia Derche: «Keine Worte können das Gefühl beschreiben»

Thun-Superfan Binia Derche: «Keine Worte können das Gefühl beschreiben»

Seit über drei Jahrzehnten begleitet sie den FC Thun durch Höhen und Tiefen – doch die aktuelle Mannschaft begeistert die 56-Jährige wie keine zuvor. Selbst die Champions-League-Zeit wirkt im Vergleich plötzlich verblasst.

01.04.2026

Der FC Thun steht kurz vor dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte – und die Stadt bereitet sich bereits auf eine grosse Feier mit Fanumzug und Freinacht vor.

,

Syl Battistuzzi, Jan Arnet

02.05.2026, 08:38

02.05.2026, 08:41

Am vergangenen Wochenende wollte es noch nicht klappen mit dem ersten Meistertitel für den FC Thun in seiner 128-jährigen Vereinsgeschichte. Am Samstag bietet sich den Berner Oberländern die nächste Chance, den Titel vorzeitig zu holen. Und dies ausgerechnet beim aktuellen Meister Basel.

Voraussetzung für Thuner Feierlichkeiten ist ein Sieg im St. Jakob-Park und damit etwas, das die Mannschaft von Mauro Lustrinelli bereits einmal geschafft hat in dieser Saison. Anpfiff ist um 20.30 Uhr (live auf blue Sport).

UHD HDR FC Basel 1893 - FC Thun
UHD HDR FC Basel 1893 - FC Thun

Sa 02.05. 20:00 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - FC Thun

Mit tv.blue.ch mieten

Sollten die Thuner in Basel verlieren, könnte die Entscheidung auch am Sonntag auf dem Sofa fallen, falls St.Gallen gegen den FC Sion nicht gewinnt. Jedenfalls haben die Berner Oberländer jetzt schon einen klaren Plan, wie gefeiert werden soll:

Falls Thun am Samstag Meister wird ...

Spontane Meisterfeier auf dem Rathuausplatz in Thun, wo die Mannschaft nach dem benötigten Sieg in Basel eintreffen wird. Die Stadt Thun bewilligt für alle Gastronomiebetriebe auf dem ganzen Stadtgelände eine Freinacht.

Falls Thun am Sonntag (Sofa-)Meister wird ...

Public Viewing von St.Gallen gegen Sion (die Partie live ab 14.00 Uhr auf blue Sport) in der Stockhorn Arena – Türöffnung: 13.00 Uhr. Anschliessend: Fanumzug vom Stadion auf den Rathausplatz. Die Stadt Thun bewilligt für alle Gastronomiebetriebe auf dem ganzen Stadtgelände eine Freinacht.

UHD HDR FC St.Gallen 1879 - FC Sion
UHD HDR FC St.Gallen 1879 - FC Sion

So 03.05. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC St.Gallen 1879 - FC Sion

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Offizielle Meisterfeier am Freitag, 15. Mai

Das Programm der offiziellen Meisterfeier wird noch genau definiert. Geplant wäre im Verlauf des Nachmittags ein Meisterumzug von der Stockhorn Arena Richtung Stadt, wo auf dem Stadthofplatz die offizielle Feier stattfinden würde.

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