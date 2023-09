«Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein»

David Degen und Heiko Vogel äussern sich an der Medienkonferenz zur Entlassung von Trainer Timo Schultz. Youtube/FCBasel1893

Nach nur elf Pflichtspielen trennt sich der FC Basel wieder von Trainer Timo Schultz. Klubboss David Degen und Sportchef Heiko Vogel erklären ihren Entscheid an einer Medienkonferenz.

Schon am Donnerstagabend nach dem 1:1 gegen Luzern steckten die FCB-Bosse die Köpfe zusammen und berieten die Situation um Trainer Timo Schultz. Einig war man sich im Verwaltungsrat auch am Morgen danach: Ein neuer Trainer muss her. «Zum Wohl des FC Basel», wie Klub-Chef David Degen sagt. Es sei ihm nicht leicht gefallen, Schultz zu entlassen. «Mir tut es unheimlich leid für den Menschen Timo», so Degen.

Aber er glaubte nicht mehr daran, dass sich die Dinge unter Schultz zum Besseren entwickeln. Degen: «Am Ende hatten wir das Gefühl, dass Schultz den Schlüssel zur Lösung nicht in der Hand hatte.» Eine Kurzschlussreaktion sei die Entlassung jedoch nicht gewesen. Der Entscheid reifte in den letzten Wochen, insbesondere bei der bitteren 2:3-Niederlage in Yverdon am letzten Wochenende. «Erschreckend» sei der Auftritt des FCB gewesen.

Sportchef Heiko Vogel, der seinen deutschen Landsmann Schultz erst im Mai ausgewählt hatte, sagt, er habe keine Entwicklung unter dem neuen Coach erkennen können. «Wir sind unter dem Strich. Der neue Modus gibt uns nicht die Chance, in den letzten Spiele der Saison Plätze gutzumachen. Die sportlichen Ziele sehen wir gefährdet», meint Vogel. «Wir haben eine Verantwortung dem Verein gegenüber.» Die Ergebnisse seien «einfach denkbar schlecht» gewesen.

Sportchef Vogel wird Coach «bis auf Weiteres»

Vogel wird nun wie schon im Frühjahr, nach der Entlassung von Alex Frei, die Mannschaft interimistisch übernehmen. Obwohl er im Sommer sagte, dass egal was passiere, er beim FCB nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehre. «Der Staff der 1. Mannschaft wollte aber, dass ich es wieder mache», so Vogel. «Da bin ich lieber wortbrüchig, als dass ich sie im Stich lasse.»

Die Suche nach einem Schultz-Nachfolger scheint noch nicht gestartet. Sportchef Vogel werde jetzt «bis auf Weiteres» an der Seitenlinie stehen, heisst es. «Er hat das Kader mitbestimmt und mit den neuen Spielern die meisten Gespräche geführt. In der jetzigen Phase, in der es Vertrauen braucht, wäre es fatal, nicht auf Vogel zurückzugreifen», sagt Degen.

Der FCB braucht nun dringend Erfolgserlebnisse. Nach dem 1:1 gegen Luzern haben die Basler aus den ersten sieben Ligaspielen nur fünf Punkte geholt – gleich viele wie Schlusslicht Lausanne-Ouchy. Am Sonntag (16.30 Uhr live auf blue Sport) kommt es in Basel zum Kellerduell gegen SLO.

Der Live-Ticker zur Medienkonferenz zum Nachlesen