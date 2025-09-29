Schmid: «Wenn man auf den letzten 20 Meter so ungenau ist, hat man es nicht verdient» 28.09.2025

Der FC Basel dominiert die Heimpartie gegen den FC Luzern über weite Strecken und verbucht deutlich mehr Abschlüsse, muss sich aber dennoch geschlagen geben. Entsprechend gross ist der Frust nach dem Schlusspfiff.

Der FC Basel ist im Heimspiel gegen Luzern über weite Strecken die bessere Mannschaft, lässt aber die Effizienz vermissen und muss schlussendlich als Verlierer vom Platz.

Der Ärger bei Verteidiger und Torschütze Dominik Schmid ist gross. «Wenn man so wie wir auf den letzten 20 Metern so ungenau und unkonzentriert ist, hat man es nicht verdient, hier irgendetwas mitzunehmen», wählt Schmid deutliche Worte.

Auch Trainer Ludovic Magnin spricht die mangelnde Effizienz an und sagt: «Wenn man eine Spitzenmannschaft sein will, muss man solche Spiele gewinnen.» Mehr anzeigen

Im St. Jakob-Park ist keine Minute gespielt, da taucht Basels Dominik Schmid ein erstes Mal im Luzerner Strafraum, knallt den Ball an den Pfosten und lanciert so ein eindrückliches FCB-Startfurioso. «So etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Es kam eine unglaubliche Wucht von Basel», muss auch FCL-Trainer Mario Frick zugeben.

Der Führungstreffer will aber nicht fallen für den FCB, der an diesem Tag die Effizient vermissen lässt. Ganz anders der FC Luzern, der seine einzigen beiden Schüsse aufs Tor auch gleich versenken kann. Basel hingegen verzeichnet 27 Abschlüsse, bringt den Ball aber nur einmal im Netz unter.

«Die Punkteanzahl widerspiegelt nicht die Leistung»

«8 von 10 Mal gewinnen wir dieses Spiel», ärgert sich FCB-Coach Ludovic Magnin nach dem Schlusspfiff. «Aber es ist wichtig, jetzt nicht alles infrage zu stellen. Wir haben das Spiel klar dominiert. Marwin Hitz hatte ausser den beiden Toren keinen einzigen Ball zu halten. Aber wir sind zu wenig effizient momentan.»

Ähnlich äussert sich der einzige Basler Torschütze. «Ich bin sehr hässig», sagt Dominik Schmid und fügt an: «Ich habe die Statistik gesehen. Wir waren klar überlegen. Doch wenn du am Schluss 1:2 verlierst, bringt das auch nichts.» Man habe genug Möglichkeiten und Offensivaktionen gehabt. «Aber wenn man so wie wir auf den letzten 20 Metern so ungenau und unkonzentriert ist, hat man es auch nicht verdient, hier irgendetwas mitzunehmen», sagt Schmid.

Und so verpassen es die Bebbi, am 7. Spieltag zu Tabellenführer St.Gallen aufzuschliessen. «Die Punkteanzahl widerspiegelt nicht die Leistung, die wir bisher gebracht haben. Wir müssten ein paar Punkte mehr haben», findet Magnin, unterstreicht aber auch: «Wenn man eine Spitzenmannschaft sein will, muss man solche Spiele gewinnen.»

