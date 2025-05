Fabio Celestini: «Shaqiri ist zufrieden, er ist ein glücklicher Spieler» 04.05.2025

Xherdan Shaqiri macht den Unterschied: Beim 5:1-Kantersieg gegen Servette führt der Superstar den FC Basel fast im Alleingang zum nächsten Erfolg – und wird von Trainer Celestini in höchsten Tönen gelobt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel gewinnt das Spitzenspiel gegen Servette mit 5:1 und macht damit einen grossen Schritt in Richtung Meistertitel.

Xherdan Shaqiri brilliert erneut mit einem Tor und drei Assists und steht in dieser Super-League-Saison bei insgesamt 15 Toren und 20 Vorlagen.

Der FC Basel deklassiert Servette gleich mit 5:1 und macht damit einen riesigen Schritt in Richtung Meistertitel. Im Spitzenspiel einmal mehr überragend war Xherdan Shaqiri. Der Rückkehrer erzielte das 1:0 selbst und bereitete drei weitere Tore vor. Insgesamt steht Shaqiri in dieser Saison in der Super League bei 15 Toren und 20 Assists.

Im Interview bei blue Sport nach der Partie erklärt Basel-Trainer Fabio Celestini, warum es Shaqiri derzeit so gut läuft: «Xherdan hat eine unglaubliche Qualität und ich glaube, er ist zufrieden. Er ist ein glücklicher Spieler auf dem Feld.» Shaqiri habe einfach viel Freude, zu spielen, so Celestini, der ergänzt: «Er ist frei, er weiss, er hat zehn andere Spieler, die für ihn laufen. Wir haben eine super Beziehung zwischen den Spielern und ich glaube, es ist eine Mannschaft.»

In dieser Mannschaft sei Xherdan klar der Leader, der technische Leader, hält Celestini fest. Aber natürlich seien auch andere Spieler in der Lage, Tore zu erzielen. Das sind sie in der Tat. In den letzten drei Super-League-Spielen hat der FC Basel 14 Tore erzielt. Wie wichtig «Shaq» aber tatsächlich ist, zeigt der Fakt, dass er bei 10 dieser 14 Tore direkt beteiligt war, mit vier Treffern und sechs Assists.

Das war die grosse Shaqiri-Show

Shaqiri erzielt das 1:0

28. Minute: Shaqiri hämmert den Ball zur FCB-Führung in die Maschen 04.05.2025

Shaqiri bereitet das 2:0 durch Ajeti mit Traumpass vor

34. Minute: Shaqiri mit Zauber-Pass auf Ajeti, der auf 2:0 erhöht 04.05.2025

Shaqiri bereitet das 4:1 durch Traoré mit Traumpass vor

76. Minute: Traoré trifft nach nächstem Traumpass von Shaqiri 04.05.2025

Shaqiri bereitet das 5:1 durch Vouilloz per Ecke vor

79. Minute: Vouilloz erhöht auf 5:1 – natürlich auf Vorlage von Shaqiri 04.05.2025