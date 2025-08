So erklärt Di Giusto seinen bestechenden Start mit dem FCL Ein Tor, ein Assist: Matteo Di Giusto feiert zum Super-League-Auftakt einen gelungenen Einstand beim FC Luzern und schwärmt bereits von seinen neuen Teamkollegen. 03.08.2025

Ein Tor, ein Assist: Matteo Di Giusto feiert zum Super-League-Auftakt einen gelungenen Einstand beim FC Luzern und schwärmt bereits von seinen neuen Teamkollegen: «Sie haben es mir extrem einfach gemacht.»

Zum Saisonauftakt holt der FC Luzern im Auswärtsspiel bei GC zweimal einen Rückstand auf und holt sich dank grosser Moral einen 3:2-Sieg und die ersten drei Punkte. Grossen Anteil daran hat Neuzugang Matteo Di Giusto.

Der 24-Jährige trifft erst zum 1:1-Ausgleich und bereitet dann mit einer perfekt getimten Hereingabe den Siegtreffer vor. «Die Mannschaft hat es mir extrem einfach gemacht seit dem ersten Tag», gibt sich Di Giusto nach dem Spiel bescheiden. «Dementsprechend wirkt es so, dass alles schon einigermassen gut läuft. So fühlt es sich auch für mich an.»

Entsprechend zuversichtlich gehen Di Giusto und der FCL in die zweite Saisonpartie gegen den FC Zürich am Sonntag. «Du merkst extrem, dass die vielen Jungen Potential haben und willig sind zu arbeiten», sagt Di Giustio über das junge FCL-Team. «Das kann auch ein Vorteil sein. Wir sind giftig und spritzig. Das Alter spielt nicht so eine Rolle.»

Wie sich der FCL und Di Giusto im Heimspiel gegen den FCZ schlagen, siehst du am Sonntag ab 15.55 Uhr live auf blue Sport.

