Das sagt Uli Forte über die Krise bei den Zürcher Super-League-Klubs 02.05.2026

Winterthur, GC und der FCZ sind in der Super League abgeschlagen am Tabellenende zu finden. blue Sport Experte Uli Forte kennt alle drei Klubs und sagt, welche Probleme hinter der Zürcher Fussball-Krise stecken.

Den FC Winterthur kann nur noch ein Wunder vor dem direkten Abstieg retten, GC wird dem Gang in die Barrage nicht mehr entgehen können und der FCZ liegt mit nur 35 Punkten aus 35 Spielen auf Tabellenplatz 10 – die Zürcher Fussballklubs stecken in der Krise. Uli Forte, der bei allen drei Klubs schon angestellt war, sagt im blue Sport Studio: «Alle drei sitzen da hinten (in der Tabelle). Das ist ein Problem für den Zürcher Fussball.»

Alle drei Klubs haben aus Sicht von Forte mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen: «Das muss man unterschiedlich betrachten. Der FC Winterthur weiss jedes Jahr beim Saisonstart in der Super League, dass sie gegen den Abstieg kämpfen werden», so Forte. «Es gab einen Ausreisser nach oben, als sie mirakulös in die Championship Group gekommen sind. Aber es ist klar, dass das nicht verlangt werden kann.»

Anders sei das bei GC und dem FCZ. «Bei GC gibt es immer wieder einen Führungswechsel – und zwar nicht in der operativen Führung, sondern im Besitzerverhältnis. Es kamen immer wieder neue Besitzer, das bringt immer wieder neue Kultur und neue Ansätze. Da muss sich der Verein immer wieder anpassen», erklärt der 52-Jährige und fügt an: «Beim FCZ gab es auch einige Wechsel in den letzten Jahren, wo sie nicht immer das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben.»